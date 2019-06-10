  • BIST 93.487
  • Altın 247,402
  • Dolar 5,7931
  • Euro 6,5482
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü'nden teknoloji atağı

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde yirmi yıldır eğitim vermekte olan Sinema ve Televizyon Bölümü, sinema ve televizyon alanında kullanılan son teknoloji yapım ekipmanları ile buluştu.
DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü'nden teknoloji atağı

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü, mezunlarını sinema ve televizyon sektörünün ihtiyaç duyduğu profesyonel beceri ve formasyona daha iyi hazırlayabilmek amacıyla 2017 yılında Bölüm ve Dekanlık kararı ile köklü bir değişikliğe gitmiş, ders müfredatını günümüz gereksinimlerine yanıt verecek hale getirmişti. İşte bu nedenle ders programında uygulamalı derslere nitelik ve nicelik açısından eskisinden daha çok yer verildi.

 

Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad, sinema ve televizyon alanının günümüz koşullarında teknoloji odaklı doğası nedeniyle en son teknolojiye sahip ürünlerin edinilmesini ve bunlara ilişkin profesyonel kullanıcı düzeyinde beceri kazanılmasını zorunlu kıldığını belirtti. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özad, DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü'nün bu çerçevede sahip olduğu geniş teknik ekipman birikimini yeni teknoloji seviyesine yükseltmek ve böylece öğrencilerin üretecekleri film, belgesel, TV haberi ve programları gibi farklı formatlardaki yapımlarının görsel ve işitsel kalitesini arttırmak amacıyla ilk paketi geçtiğimiz günlerde teslim alınan teknik ekipmana kavuştuklarını açıkladı. DAÜ Rektörlüğü tarafından satın alınarak Sinema ve Televizyon Bölümü'ne teslim edilen ekipman arasında 35 mm sinema filmi kalitesinde çekim yapma kapasitesine sahip dijital bir kamera ile yine 4K kalitesinde çekim yapabilen aktüel kameralar ve bunlara ait sehpa taşıma sistemleri, el, yaka ve boom mikrofonlar ve hem soğuk hem sıcak ışık setleri bulunuyor.

 

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Goran ise halen sahip oldukları ve yakın gelecekte ek teknik ekipmanın da envantere katılması ile öğrencilerine sundukları olanakları çok üst düzeye taşıyacaklarını belirtti. Yeni alınan ekipmanlarla ilgili kısa bir eğitim ve adaptasyon çalışması düzenleyen Goran, yeni ekipmanla tanışan öğrencilerin son derece heyecanlı olduklarını, sahip oldukları yeni olanaklar sayesinde bölümlerine ve eğitimini aldıkları alana ilişkin bağlılık ve motivasyonlarında artış gözlemlediğini sözlerine ekledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Barış ve Dostluk Ödülü”ne layık görüldü06 Haziran 2019 Perşembe 15:36
  • DAÜ’de organ bağışı ile ilgili panelve etkinlik gerçekleştirildi31 Mayıs 2019 Cuma 16:23
  • DAÜ yeni programlarıyla yeni öğrencilerini bekliyor31 Mayıs 2019 Cuma 14:14
  • DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi kalitesini bu yil yine kanitladi31 Mayıs 2019 Cuma 14:11
  • Bahar Festivali kapsamında ünlü isimler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi30 Mayıs 2019 Perşembe 16:46
  • “Turizm’de Dijital Dönüşüm Paneli” DAÜ’de gerçekleşti30 Mayıs 2019 Perşembe 16:34
  • “KKTC 2. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Ve İlkyardım Sempozyumu” DAÜ’de yapıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 11:30
  • 11 Haziran’daki DAÜ Giriş ve Burs Sınavı için başvurular devam ediyor29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:26
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yönelik konferans29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:38
  • DAÜ’den organ bağışı ile ilgili panel ve etkinlik29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti