DAÜ Sivil Toplum Örgütleri İle Bir Araya Geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yönetimi, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’ni değerlendirmek ve sivil toplum-üniversite iş birliği konularını görüşmek maksadıyla, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) düzenlenen kokteylde Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. 27 Ekim 2020 Salı günü, saat 18:00’de gerçekleşen kokteylde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Halil İ. Orun, Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ve Doç. Dr. Serhan Şensoy hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün tarihi, gelişimi, dünya sıralamalarındaki yeri ve akreditasyonları ile ilgili özet bilgi verdi. DAÜ’nün, 110 farklı ülkeden 16 bine yakın öğrencisi ve 1,000’den fazla akademik personeli ile güçlü ve büyük bir eğitim kurumu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu ile aynı çizgide yönetim anlayışı içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

“Topluma Hizmet Her Zaman Ön Planda”

Prof. Dr. Hocanın, “Bu akşam sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, girişimci ve yatırımcılarımızla bir aradayız. Bu toplantıyı, sivil toplum örgütlerimiz ile beraber hareket ederek projeler oluşturmak, ön görüşmeler yapmak, güçlerimizi birleştirmek amacıyla düzenledik. Üniversitelerin üç önemli amacı vardır. Bunlar; kaliteli eğitim vermek, araştırma yapmak ve topluma hizmet etmektir. Topluma hizmeti biz DAÜ olarak hiçbir zaman unutmadık ve her zaman ön planda tutmak istiyoruz. Özelde Gazimağusa’da, genelde ise tüm KKTC’de sivil toplum örgütleri ile beraber toplumumuza fayda sağlayacak projelerin içinde yer almamız gerekir. Geceye katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Toplumla ve Gazimağusamızla Bütünleşmiş Bir DAÜ Hedefliyoruz”

Toplantıda konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, eğitimin ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında geldiğinin altını çizerek, “Ülkemizde eğitimimizin lokomotifi DAÜ’dür. Ben ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’ndaki diğer arkadaşlarımız, üniversitemize hizmet etmekten büyük onur duymaktayız. DAÜ olarak misyonumuz sadece eğitim değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle bölgesel sorunlara da çözüm üretmektir. Bu anlamda toplumdan ve şehirden kopmuş bir DAÜ değil, toplumla ve Gazimağusamızla bütünleşmiş bir DAÜ hedeflemekteyiz. Bugün burada sivil toplum kuruluşlarımızla buluşmamız da bunun bir ifadesidir” dedi.

Pandemi döneminde gerek yurtlarda, gerekse de evlerde kalan 8,000’i aşkın öğrenciye belediye, iş insanları ve yardımsever vatandaşlar tarafından unutulmayacak yardımlar yapıldığını belirten Dr. Özcenk, “Bu öğrencilere iaşe sağlamak için herkes tek yürek olarak bir araya gelmiştir. Buradan tüm yardımsever insanlarımıza teşekkür ediyorum. Hala mağdur öğrencilerimize kurum ve kuruluşlarımız ile yardımsever iş insanlarımız tarafından burslar sağlanmaktadır. Görülüyor ki, biz halk olarak eğer gerçekten ‘biz’ olursak, çok iyi şeyler yapabiliriz. DAÜ varsa Gazimağusa vardır. Bunun bilinciyle yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Sayın Rektörümün de söylediği gibi hep beraber bütün kurumlarımız, kuruluşlarımız ve halkımızla birlikte bir bütün olarak hareket etmeliyiz. DAÜ özelde Gazimağusa, genelde ise KKTC için çok önemli bir değerdir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.