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DAÜ “Sosyal Medya ve Marka Haftası’19” Tamamlandı

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DAÜ Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İletişim Fakültesi iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen “DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’19”, 4 Nisan 2019 Perşembe günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci gün sunumları ile tamamlandı.
DAÜ “Sosyal Medya ve Marka Haftası’19” Tamamlandı

İlk günde olduğu gibi, ikinci günde de birbirinden uzman kişilerin yer aldığı etkinlikte; Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, SP Branding & Management Kurucusu Selin Persentili, Maxfield & Parrish,INC. Kurucusu Eren Yağmuroğlu, Siyasal Kampanya Yöneticileri Atıf Müezzinler ve Ömer Yetkinel ile Renault Mais Türkiye Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların ardından konuşmacılara DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Sektörlerin Geleceği Masaya Yatırılıyor

Geçtiğimiz yıllarda Coca-Cola, Hepsiburada, Sony, Arçelik gibi markaların uzmanlarını ağırlayan ve bu markaların sosyal medya ve pazarlama noktalarına ağırlık veren etkinlikte, bu yıl yalnızca sosyal medyayı değil dijital trendleri ve güncel tüketici alışkanlıklarını da takip edebilmek için siyasal kampanya uzmanları, dijital kimlik yöneticileri gibi alanların yanında Netflix, Akustikhane gibi tüm kullanıcı profillerinden büyük kitlelere hitap eden platformlardan da uzmanlar ağırlandı.

DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’19 bu alanda çalışan, uzmanlaşmayı düşünen ve güncel gelişmeleri takip ederek kendi sektörünün gelecekte ihtiyaç duyacağı noktaları belirlemek isteyen herkese hitap ederek, geçen yılların tecrübeleri ve önümüzdeki yıllarda önem kazanması beklenen noktaları aktarmayı da hedefledi.

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