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DAÜ sporcusu Ese Brume ABD’de yarışacak

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DAÜ sporcusu Ese Brume ABD’de yarışacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Nijeryalı sporcusu, dünyaca tanınmış atlet Ese Brume 27 – 29 Nisan 2017 tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin Iowa eyaleti Des Moines’de gerçekleştirilecek olan Drake Relays Yarışları’na katılacak.

Söz konusu yarışlar kapsamında 28 Nisan 2017 tarihinde, Kadınlar Uzun Atlama branşında mücadele edecek olan Brume, önümüzdeki Ağustos ayında Londra’da gerçekleştirilecek olan Atletizm Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı elde etmek için ter dökecek.

Uluslararası yarışlara antrenörü Hasan Maydon ile birlikte DAÜ’de hazırlanan Ese Brume, geçirdiği yoğun kamp dönemi sonrasında, aralarında olimpiyat şampiyonlarının ve dünyanın en iyi atletlerinin de yer alacağı Drake Relays Yarışları’na DAÜ sporcusu olarak katılacak. Brume antrenörü Hasan Maydon ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ile birlikte 25 Nisan 2017 tarihinde ABD’ye gitmek üzere KKTC’den ayrılacak.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENİYOR

Ese Brume’nin katılacağı bu önemli atletizm organizasyonu ile ilgili kamuoyunu detaylı olarak bilgilendirmek amacıyla, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 16:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde bir Basın Toplantısı gerçekleştirilecek. Söz konusu Basın Toplantısı’na DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, Spor işleri Müdürü Cemal Konnolu ve Ese Brume katılacak.

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