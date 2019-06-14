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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı (Video)

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Bugün saat 12.00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlük binası önünde temizlik personelleri tarafından bir oturma eylemi gerçekleştirildi.
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı (Video)

Bugün saat 12.00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlük binası önünde temizlik personelleri tarafından bir oturma eylemi gerçekleştirildi.

 

 

Gerçekleşen eylemde konuşma yapan sendika yetkilisi: “Tiz Yapılması gereken ihtiyaç analizlerinin rektörlük tarafından çalıştırılmadığını söyledi. Bugün burada bulunma esas nedenimizin bu ihtiyaç analizi komisyonunun çalışmalarını bir an önce tamamlayıp döner sermaye personelinin üniversite kadrolarına aktarılma talebimizi yeniledik. Kadrolanma sözleşmesinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen ihtiyaç analizi komisyonundan hiç bir sonuç çıkmamıştır. Oluşan iş kaygısı sebebi ile bugün burada toplanmış bulunmaktayız.” (MHA)

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