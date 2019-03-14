DAÜ tenis takımı şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tenis Takımı, 9 – 12 Mart 2019 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tenis 1. Lig A Grubu’nda sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ni 3-0’lık skorlarla geçerek A Grubu’nu birinci sırada tamamladı.
DAÜ Tenis Takımı, bu galibiyetlerin ardından diğer grup birincisi Yaşar Üniversitesi’ni de Şevki Öksüzoğlları ve Rasim Ülker ile teklerde, İsmet Baykur ve Mustafa Zorba ile ise çiftlerde 3-0 yenerek şampiyon oldu ve Süper Lig’e yükseldi. DAÜ Tenis Takımı bu başarısının ardından antrenörleri Aydın Kayol ve Kafile Başkanları Cüneyt Doğan ile birlikte adaya dönüş yaptı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.