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DAÜ tenis takımı şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi

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DAÜ tenis takımı şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi
DAÜ tenis takımı şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tenis Takımı, 9 – 12 Mart 2019 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tenis 1. Lig A Grubu’nda sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ni 3-0’lık skorlarla geçerek A Grubu’nu birinci sırada tamamladı.

 

DAÜ Tenis Takımı, bu galibiyetlerin ardından diğer grup birincisi Yaşar Üniversitesi’ni de Şevki Öksüzoğlları ve Rasim Ülker ile teklerde, İsmet Baykur ve Mustafa Zorba ile ise çiftlerde 3-0 yenerek şampiyon oldu ve Süper Lig’e yükseldi. DAÜ Tenis Takımı bu başarısının ardından antrenörleri Aydın Kayol ve Kafile Başkanları Cüneyt Doğan ile birlikte adaya dönüş yaptı.

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