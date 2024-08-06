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DAÜ Tıp mezunu Hassan Alkhatatneh önemli bir bursa layık görüldü!

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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi-Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı mezunu Dr. Hassan Alkhatatneh önemli bir bursa layık görüldü.
DAÜ Tıp mezunu Hassan Alkhatatneh önemli bir bursa layık görüldü!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi-Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı 2018 yılı mezunu Dr. Hassan Alkhatatneh kariyerinde heyecan verici bir dönüm noktasına ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ürdün uyruklu Dr. Hassan Alkhatatneh mezuniyetinin ardından tıp kariyerinde önemli ilerlemeler kaydetti. DAÜ ve Marmara Üniversitesi’nde almış olduğu kaliteli tıp eğitiminin ardından sıkı çalışması ile 2021 yılında Englewood, New Jersey'deki prestijli Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi - Englewood Hastanesi'nde Dahili Tıp alanında çalışmaya başlayan Dr. Alkhatatneh, eğitimi ve buradaki tecrübelerini de birleştirerek tıp alanında ilerlemeye ve kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Dr. Alkhatatneh son olarak Philadelphia’da bulunan Jefferson Einstein Hastanesi’nde Hematoloji ve Onkoloji Bursu'na layık görülerek büyük bir başarıya imza attı. Bu burs, Dr. Alkhatatneh için kariyerinde tıbbın bu önemli alanlarında daha da uzmanlaşacağı heyecan verici yeni bir döneme işaret ediyor.

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