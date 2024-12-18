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DAÜ Tiyatro Topluluğu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçılarını Ağırladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Duvar Atölye Günleri kapsamında, ünlü sanatçılar Hakan Meriçliler ve Vehbi Akıntürk öğrencilerle buluşarak oyunculuk ve tiyatro yönetimi üzerine atölyeler gerçekleştirdi
DAÜ Tiyatro Topluluğu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçılarını Ağırladı

DAÜ TİYATRO TOPLULUĞU İSTANBUL DEVLET TİYATROSU SANATÇILARI HAKAN MERİÇLİLER VE VEHBİ AKINTÜRK’Ü AĞIRLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen 4. Duvar Atölye Günleri kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları Hakan Meriçliler ve Vehbi Akıntürk, öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliklerin ilki, 13 Aralık 2024 Cuma günü, saat 19:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, DAÜ Tiyatro Topluluğu Başkanı Can Birlik’in moderatörlüğünde Hakan Meriçliler’in konuşmacı olduğu "Oyunculuk Atölyesi" konulu söyleşi ile gerçekleştirildi. Programın ikinci günü ise 14 Aralık 2024 Cumartesi günü, saat 14:00’te, DAÜ Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirildi. Söz konusu etkinlik, Polat Emence’nin moderatörlüğünde, Vehbi Akıntürk’ün konuşmacı olarak yer aldığı "Oyun Çalışması ve Topluluk Yönetimi Atölyesi" konulu söyleşi ile tamamlandı.

 

“Üniversite Eğitimi Sadece Sınıflarda Ders Almakla Sınırlı Değildir”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, “Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir kalabalık var. Bugün burada çok değerli sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak öğrencilerimizin düzenlediği etkinliklerle sesimizi duyurabiliyor olmak bizleri çok mutlu ediyor. Üniversite eğitimi sadece sınıflarda ders almakla sınırlı değildir. Üniversite eğitimi, sosyal açıdan da önemli bir araçtır. Bu yüzden, lütfen tiyatro, müzik ve spor gibi etkinlikleri hayatınızdan çıkarmayın. Aktif olarak katılmasanız bile, tiyatro izleyin, müzik dinleyin, spor yapın. Buradan, gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Tiyatro Topluluğu’na teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

 

Hakan Meriçliler ile Oyunculuk Atölyesi

DAÜ Tiyatro Topluluğu Başkanı Can Birlik moderatörlüğünde gerçekleştirilen Oyunculuk Atölyesi etkinliğinde, Hakan Meriçliler’in oyunculuk kariyerine dair pek çok konu ele alındı. Meriçliler, sahne deneyimlerinden ve oyunculuk kariyerinin başlangıcından bahsederek, tiyatro ve dizi dünyasında nasıl bir yol izlediğini aktardı. Özellikle, rol aldığı önemli projeler ve karakterleri üzerine yapılan tartışmalar büyük ilgi gördü. Meriçliler, diziler ve tiyatro oyunlarındaki karakter tahlilleriyle izleyicilere ilham verdi. Aynı zamanda deneyimli oyuncu, tiyatro topluluğunun oyuncularına yönelik kapsamlı bir sahne üstü oyunculuk atölyesi düzenledi. Atölye boyunca, oyunculuk teknikleri, sahne hakimiyeti, beden dili kullanımı ve rol yorumlama üzerine detaylı çalışmalar yapıldı. Söyleşi sonrası, Prof. Dr. Zorlu tarafından Meriçliler’e plaket takdim edildi.

 

Vehbi Akıntürk ile Oyun Çalışması ve Topluluk Yönetimi Atölyesi

Etkinliğin ikinci gününde, Polat Emence moderatörlüğünde, Vehbi Akıntürk ile gerçekleştirilen Oyun Çalışması ve Topluluk Yönetimi Atölyesi büyük ilgi gördü. Akıntürk, oyun çalışması sürecindeki deneyimlerini ve topluluk yönetimiyle ilgili önemli ipuçlarını paylaştı. Sahneye çıkmadan önce yapılan hazırlıkların ve ekip içindeki iletişimin ne kadar kritik olduğunu vurgulayan Akıntürk, tiyatro topluluklarının verimli bir şekilde yönetilmesinin önemini anlattı. Söyleşi sonunda, DAÜ Tiyatro Topluluğu tarafından Akıntürk’e plaket takdim edildi.

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