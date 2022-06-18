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DAÜ topluma hizmet uygulamaları dersi’nin roje sunumları etkinliği yapıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’nin Proje Sunumları geniş katılımlı bir etkinlikle gerçekleştirildi.
DAÜ topluma hizmet uygulamaları dersi’nin roje sunumları etkinliği yapıldı

Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Gülen Onurkan Aliusta ve Doç. Dr. Nihan Koran sorumluluğunda yürütülen ders kapsamında; DAÜ Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği Programları öğrencilerinin dönem boyunca çocuk hakları, hayvan hakları, oyun, çevre eğitimi, yaşlı hakları, özel gereksinimli bireylere karşı farkındalık, ormansızlaşma, kitap okuma alışkanlıkları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farklı kurumlarda ürettikleri projelerin uygulamaları sunuldu.

 

Söz konusu projeler, DAÜ Temel Eğitim Bölümü ile iş birliği yapan paydaş kurumlar arasında yer alan Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Gazi İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Sonbahar Özen Yaşlı Yaşam Merkezi, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Gazimağusa Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu, DAÜ Köpek Barınağı, Alasya İlkokulu, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Karakol İlkokulu, Taşkent Doğa Parkı, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu ile Kadından Yaşama Destek Derneği’nde (KAYAD) gerçekleştirildi.

 

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek bu dersin öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerini arttırmayı amaçladığını belirtti. Prof. Dr. Gürşimşek, bu projelerin öğretmen adaylarının öğrencilerini yüksek düzeyde farkındalığı olan bireyler olarak yetişmelerine destek olacağına ve aynı zamanda öğretmen adaylarının uygulama becerilerine de katkı sağladığına vurgu yaptı.

 

Sonrasında öğrenciler, Topluma Hizmet Uygulamaları Proje Sunumları etkinliği kapsamında yaptıkları projelerin tanıtım etkinliklerini hazırladıkları videolar ile katılımcılarla paylaştı ve yürütülen toplam 14 proje büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda, öğretmen adaylarının söz konusu projeleri gerçekleştirdiği paydaş kurumların temsilcilerine, dönem boyunca DAÜ Temel Eğitim Bölümü ile yürüttükleri iş birlikleri için teşekkür belgeleri takdim edildi.

 

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