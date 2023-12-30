DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi, Ötüken Özel Eğitim Okulu'na Renk Kattı

DAÜ TOPLUMSAL DUYARLILIK MERKEZİ’NDEN ÖTÜKEN ÖZEL EĞİTİM OKULU’NA ZİYARET

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM), Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti. Ziyarette DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri ile DAÜ Turizm Kulübü öğrencileri, DAÜ TDM Yönetim Kurulu Üyeleri’ne eşlik etti. Etkinliğe Ötüken Muhtarı ve aynı zamanda DAÜ Eğitim Fakültesi İdare Amiri Turgut Özyöre de katıldı.

DAÜ Öğrencileriyle Birlikte Oyunlar Oynadılar

Rengarenk balonlarla önce sınıfa giren DAÜ’lüler, özel eğitim öğrencileri ile tanıştıktan sonra Turizm Kulübü tarafından hazırlanan yiyecekleri ikram ettiler ve daha sonra bahçede oyunlar oynayarak keyifli saatler geçirdiler. DAÜ öğrencileri okulu gezerken yeni inşa edilen derslik bloğu, hayvan barınağı, fizyoloji odası ve el sanatları atölyesini de inceledi. Öğrenciler, yılsonu sergisi için hazırlanan kolyeler, küpeler ve çantalara hayran kaldılar. Bu esnada DAÜ TDM Yönetim Kurulu ise okul öğretmenleriyle toplantı yaptılar. Toplantıda ne tür ortak projeler yapabileceklerini konuşup, bir sonraki akademik dönem için hedefler belirlediler. Etkinlik sonunda Muhtar Özyöre, DAÜ TDM Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.