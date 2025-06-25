DAÜ, Translasyonel Tıp Alanında Doktora Programı Açtı

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, klinik ve temel bilimler arasında köprü kurmayı hedefleyen Translasyonel Tıp doktora programı için öğrenci kabulüne başladı.

DAÜ TRANSLASYONEL TIP ALANINDA DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABUL EDECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, “Translasyonel Tıp” alanında doktora programı kapsamında öğrenci kabul edecek. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı olan ve eğitim dili İngilizce olan bu programa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilecek.

Klinik uygulamalar ile temel bilimler arasında köprü kurmayı amaçlayan program, bilimsel araştırmaların sonuçlarını doğrudan hasta bakımına aktarmayı hedefliyor. Translasyonel Tıp, geleceğin tedavi yöntemlerini şekillendirecek en önemli alanlardan biri olarak görülüyor.

Program kapsamında doktora tezi, yeterlilik sınavı ve seminerin yanı sıra; araştırma etiği, araştırma yöntemleri, temel ve klinik tıp bilimleri, biyoistatistik ve genomik gibi güçlü teorik ve pratik dersler sunuluyor. Öğrenciler ayrıca mikrobiyoloji, nörobilim, biyoinformatik, tıbbi mühendislik, epigenetik ve ilaç keşfi gibi çeşitli seçmeli dersler arasından ilgi alanlarına göre seçim yapabiliyor.

Translasyonel tıbbın geleceğin tedavi yöntemlerini şekillendireceği öngörülürken, söz konusu doktora programının da araştırmacı doktorlar ve bilim insanları için önemli bir fırsat sunması hedefleniyor.

Program yalnızca tıp fakültesi mezunlarına değil; sağlık bilimleri, diş hekimliği, eczacılık, biyolojik bilimler, mühendislik, biyoteknoloji ve ilgili diğer alanlardan lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip adayların başvurusuna da açıktır.

Başvurular Çevrim İçi Olacak

Başvurular çevrim içi olarak alınacaktır. Doktora programına başvuracak adayların, alanla ilgili konularda lisans ve yüksek lisans diplomalarına sahip olmaları gerekmektedir. Programlarla ilgili detaylı bilgiye (0392) 630 1570 numaralı telefondan veya [email protected] mail adresinden; başvuru süreciyle ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi web sitesi olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.