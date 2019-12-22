DAÜ TSE İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetlemelerinden Geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Planlı Dış Denetimi’nden geçti. 2015 yılından beri ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002-2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi konularında belgelendirilmiş bulunan DAÜ, 2018 yılından beri de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgesine sahiptir. DAÜ bu yıl ise yine İş Sağlığı ve Güvenliği alanında belgelendirilmek üzere ISO 45001 kriterleri ile girmiş olduğu denetimi başarıyla tamamladı. Söz konusu denetlemenin kapanış toplantısı, 19 Aralık 2019 Perşembe günü, saat 15:30’da, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, TSE Başdenetçisi Tuncay Çimen, TSE Denetçisi Servet Atayeter, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü Hasan Kavaz’ın yanı sıra, DAÜ Kalite Birim Temsilcileri de katıldı.

“DAÜ Çalışanları Yeterli Bilinç Düzeyinde”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TSE Başdenetçisi Tuncay Çimen, denetimleri en az kendileri kadar sahiplenen DAÜ çalışanlarına teşekkür ederek, DAÜ kampüsünün çok güzel bir kampüs olduğunu ve insanların kampüste gayet rahat ve huzurlu bir şekilde dolaşabildiğini vurguladı. Dışarıdan gelen tehlikelere ilişkin risk çalışmalarının düzenli olarak yapılmasının önemine dikkat çeken Başdenetçi Çimen, saha denetimleri sayesinde risklerin azaltıldığını belirtti. TSE Denetçisi Servet Atayeter de konuşmasında, denetlemeler esnasında sordukları sorulara açık yüreklilikle cevap veren DAÜ çalışanlarına teşekkür etti. Sürekli iyileşme yaratan sistemler geliştirildiğini ifade eden Denetçi Atayeter, bu süreçte hatalardan derslerin alınması ve hataların yeniden tekrarlanmaması için çalışmanın öneminin altını çizdi. Denetçi Atayeter, DAÜ çalışanlarının toplum, öğrenciler ve çalışanlar üzerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratacak bilinç düzeyinde olduklarını vurguladı.

DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, denetlemelerden geçen takım arkadaşlarına başarılarından dolayı teşekkür ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yükseköğreniminin amiral gemisi olarak akreditasyonlar ve denetlemeler konusunda her zaman hazır olduklarının altını çizdi. Prof. Dr. Doratlı, DAÜ ve çalışanlar için her zaman en iyisini yapmak için çalıştıklarını ifade etti.