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DAÜ Tturizm Fakültesi Gastronometro Direktörü Maximilian Thomae’yi ağırladı

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DAÜ Tturizm Fakültesi Gastronometro Direktörü Maximilian Thomae’yi ağırladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronometro Direktörü Maximilian Thomae’yi ağırladı. DAÜ’ye konferans vermek üzere gelen Thomae, Turizm öğrencilerine hayatın sonsuz bir yolculuk olduğunu ve bunun tadını çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Kendi deneyim ve tecrübelerini DAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri ile paylaşan Thomae, iyi bir şefin tasarımcı olduğunu, bu işin büyük bir özveri ile yapılması gerektiğini vurguladı. 25 sene önce ilk kez Türkiye’ye geldiğini dile getiren Thomae, Türkiye’deki misafirperverliğin dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığının da altını çizdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu konferans sonunda DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Thomae’ye günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

MAXİMİLİAN J.W. THOMAE KİMDİR?

Alman Şef Maximilian J.W. Thomae, Michelin yıldızlı restoranlarda eğitim gördükten sonra 1993 senesinde İstanbul, Türkiye’ye yerleşti. Şef Thomae, 1990 senesinde ilk Türk Şef Milli Takımı’na ve Türkiye’de ilk kez aşçılık okulu öğrencilerinden oluşturulan şef adaylarına eğitim vererek ve antrenörlük yaparak uluslararası yarışmalarda büyük ödüller kazanmalarını sağladı. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, Salon Direktörü veya Uluslararası Jüri olarak Türkiye’de yarışma sektörünün gelişmesine destek verdi ve kendi gibi sektöre gönül vermiş arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’de Bocuse d’or Akademi’yi kurdu. Son projelerinden bazıları Türkiye’nin ilk uluslararası oteli olan “Pera Palace”ın renovasyonu, Sezen Aksu ve Kaya Demir’in Restoranı “Frankies” ve Gümüşsuyu’nda 5 yıldızlı CVK Park Bosphorus Otel’dir. Maximilian J.W. Thomae, modern Türk mutfağının kurucularından biri olarak bilinmektedir ve  ekibiyle yeni yemekler ve ürünler geliştirmiştir. Ödülleri arasında, TUSİD tarafından, Türk mutfağına ve genç şeflere yaptığı katkılardan ötürü verilen “Büyük Başarı Ödülü” ve yine Türk mutfağına yaptığı katkılardan ötürü Rotary tarafından verilen “Türk Mutfağı Geliştirme Ödülü” bulunuyor. 2007 ve 2008 senelerinde gazeteler tarafından “En İyi Şef”, “ En iyi Uluslararası Şef” seçildikten sonra artan şöhreti ona uluslarası şirketler için televizyon reklamlarında oynama kapısını açtı. 2014 senesinde Grup Müdürü olarak Metro Group’a katıldı. 2015’in üçüncü çeyreğinde, bir senelik bir proje geliştirme dönemi sonrasında, 1300 metrekare üzerine kurulu “Gastronometro Mutfak Sanatları Keşif Platformu”na direktör olarak atandı. Gastronometro, aktiviteler yapılan ve Türk profesyonellerinin eğitildiği, mutfak sanatları üzerine bilgilerini paylaştıkları, uluslarararası mutfak trendlerini, işbirliklerini konuştukları, ürün geliştirdikleri, Michelin yıldızlı şeflerin ağırlanacağı ve daha nice paylaşımlar yapacakları bir platform olmayı hedefliyor. Bu platform kısa süre içinde “Game Changer-Vizyon Ödülü”, en iyi video (tarif videosu) ile “Uluslarası Stevie Ödülü” aldı. Ayrıca Gastronometro ekibinin bir üyesi “Chaine des Rotisseurs-2016 Türkiye Genç Şefler Yarışması Şampiyonu” oldu. Gastronometro Mutfak Sanatları Keşif Platformu ile 50. Yaşına ve İstanbul’daki 25. yılına giren Maximilian J.W.Thomae, Türkiye’de gastronomi ve mutfak sektörüne değer katmaya devam ediyor.

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