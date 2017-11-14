 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.148
  • Altın 160,272
  • Dolar 3,8947
  • Euro 4,5800
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

DAÜ Turizm Fakültesi, AEHT Gastronomi yarışmalarına katılıyor

»
DAÜ Turizm Fakültesi, AEHT Gastronomi yarışmalarına katılıyor
DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 13-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Belçika’nın Ostend şehrinde 30.’su düzenlenen Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) gastronomi yarışmalarında DAÜ’yü temsil ediyor.

Geçtiğimiz yıl, Avrupa'nın geniş çaplı turizm organizasyonlarından olan ve 44 ülkenin temsil edildiği 29’uncu AEHT Konferansı’na katıldıklarını ifade eden DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu yıl 2. kez katılacakları 30. AEHT Konferansı’nda DAÜ’yü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) en iyi şekilde temsil edeceklerini ve bu konuda tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Şef Kurtuluş Özbaşar başkanlığında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Mustafa Kocabaşoğu ile Güzden Ballı’nın mutfak sanatları ve pastacılık alanlarındaki yarışmalara katılacaklarını ifade etti. 

Prof. Dr. Hasan Kılıç: Katılımı öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve tanıtım için önemli bir fırsat olarak görüyoruz
Prof. Dr. Kılıç, bu etkinlik sayesinde Avrupa’da turizm ve konaklama işletmeciliği eğitimi veren birçok okul ile temaslar kurulacağını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu etkinliğin öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve tanıtım açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fen bilgisi kitabında GORA filmindeki elementler ciddiye alınmış10 Kasım 2017 Cuma 13:34
  • “Trafik Eğitim Parkı" ile ilkokullarda eğitimlere başlandı08 Kasım 2017 Çarşamba 16:55
  • DAÜ öğretim üyesine iyi doktora tezi kategorisinde ikincilik ödülü08 Kasım 2017 Çarşamba 14:45
  • “Presbiyopi, Hipermetropiden Farklı Bir Durumdur”08 Kasım 2017 Çarşamba 14:40
  • YDÜ İletişim Fakültesi’nden bir etkinlik daha…08 Kasım 2017 Çarşamba 14:28
  • “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” projesi başlıyor08 Kasım 2017 Çarşamba 14:28
  • DAÜ ile Alsancak Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı07 Kasım 2017 Salı 17:57
  • YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 15 Kasım’da hizmete giriyor07 Kasım 2017 Salı 17:56
  • LAÜ “Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü” ile meme kanserine dikkatleri çekti07 Kasım 2017 Salı 17:53
  • British Council 34. Eğitim Fuarı, 16 Kasım Perşembe günü…06 Kasım 2017 Pazartesi 16:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti