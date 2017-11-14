DAÜ Turizm Fakültesi, AEHT Gastronomi yarışmalarına katılıyor

DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 13-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Belçika’nın Ostend şehrinde 30.’su düzenlenen Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) gastronomi yarışmalarında DAÜ’yü temsil ediyor.

Geçtiğimiz yıl, Avrupa'nın geniş çaplı turizm organizasyonlarından olan ve 44 ülkenin temsil edildiği 29’uncu AEHT Konferansı’na katıldıklarını ifade eden DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu yıl 2. kez katılacakları 30. AEHT Konferansı’nda DAÜ’yü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) en iyi şekilde temsil edeceklerini ve bu konuda tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Şef Kurtuluş Özbaşar başkanlığında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Mustafa Kocabaşoğu ile Güzden Ballı’nın mutfak sanatları ve pastacılık alanlarındaki yarışmalara katılacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Hasan Kılıç: Katılımı öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve tanıtım için önemli bir fırsat olarak görüyoruz

Prof. Dr. Kılıç, bu etkinlik sayesinde Avrupa’da turizm ve konaklama işletmeciliği eğitimi veren birçok okul ile temaslar kurulacağını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu etkinliğin öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve tanıtım açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.