DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Programı fark yaratmaya devam ediyor

2011 – 2012 Akademik Yılı, Güz Dönemi’nde hayata geçirilen DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’ndan bugüne dek birçok öğrenci mezun olmuş ve söz konusu öğrenciler danışman öğretim üyeleriyle birlikte ilgili alanın en önemli dergileri arasında bulunan dergilerde yayın yapmayı başarmıştır. Bu dergilere, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Sustainable Tourism, International Journal of Hospitality Management, Tourism Management, Employee Relations: The International Journal, Journal of Air Transport Management ve The Service Industries Journal örnek olarak gösterilebilir.

Prof. Dr. Osman Cankoy Sunum Yaptı

‘Displinler arası’, ‘Çok disiplinli yaklaşım’ ve ‘Disiplinler ötesi’ yaklaşımların teşvik edilmesi amacıyla, Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Cankoy, DAÜ Turizm Fakültesi’nde doktora seviyesinde Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından verilen ‘Niceliksel Araştırma Yöntemleri-TOUR502’ adlı derste davetli misafir öğretim üyesi olarak ‘Disiplinler arası’, ‘Çok disiplinli yaklaşım’ ve ‘Disiplinler ötesi’ yaklaşımlar kapsamında bilimsel araştırmaların önemini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, turizm işletmeciliği konuları ile turizm işletmeciliği dışında kalan konuların nasıl ele alınacağı irdelenmiş ve gelecek araştırmalara ışık tututabilecek belirlemeler üzerinde durulmuştur.