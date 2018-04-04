  • BIST 113.976
  • Altın 171,663
  • Dolar 3,9995
  • Euro 4,9181
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
ÖZEL HABERUBP Dikmen adayını belirledi

DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Programı fark yaratmaya devam ediyor

»
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Doktora Programı vermekte olduğu akademik eğitimle fark yaratmaya devam ediyor.
DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Programı fark yaratmaya devam ediyor

2011 – 2012 Akademik Yılı, Güz Dönemi’nde hayata geçirilen DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’ndan bugüne dek birçok öğrenci mezun olmuş ve söz konusu öğrenciler danışman öğretim üyeleriyle birlikte ilgili alanın en önemli dergileri arasında bulunan dergilerde yayın yapmayı başarmıştır. Bu dergilere, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Sustainable Tourism, International Journal of Hospitality Management, Tourism Management, Employee Relations: The International Journal, Journal of Air Transport Management ve The Service Industries Journal örnek olarak gösterilebilir.

Prof. Dr. Osman Cankoy Sunum Yaptı
‘Displinler arası’, ‘Çok disiplinli yaklaşım’ ve ‘Disiplinler ötesi’ yaklaşımların teşvik edilmesi amacıyla, Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Cankoy, DAÜ Turizm Fakültesi’nde doktora seviyesinde Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından verilen ‘Niceliksel Araştırma Yöntemleri-TOUR502’ adlı derste davetli misafir öğretim üyesi olarak ‘Disiplinler arası’, ‘Çok disiplinli yaklaşım’ ve ‘Disiplinler ötesi’ yaklaşımlar kapsamında bilimsel araştırmaların önemini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. 

Sunumda, turizm işletmeciliği konuları ile turizm işletmeciliği dışında kalan konuların nasıl ele alınacağı irdelenmiş ve gelecek araştırmalara ışık tututabilecek belirlemeler üzerinde durulmuştur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetimi atandı .. İşte o isimler...04 Nisan 2018 Çarşamba 08:44
  • DAÜ ev sahipliğinde açıklamalı şan konseri gerçekleşti03 Nisan 2018 Salı 19:50
  • YDÜ Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel’den 3 Uluslararası Etkinlik…03 Nisan 2018 Salı 19:49
  • DAÜ’de “Matematik Günleri” gerçekleştiriliyor03 Nisan 2018 Salı 19:48
  • DAÜ Turizm Fakültesi “9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi”ne ev sahipliği yapacak03 Nisan 2018 Salı 19:48
  • LAÜ öğrencileri sağlık için yürüdü03 Nisan 2018 Salı 19:47
  • “Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi II” Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Tarafından Açılıyor…03 Nisan 2018 Salı 19:47
  • DAÜ ev sahipliğinde açıklamalı şan konseri gerçekleşti03 Nisan 2018 Salı 13:56
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlisi  Gazi Yüksel’den 3 uluslararası etkinlik03 Nisan 2018 Salı 12:33
  • “Sıradaki Ya Sensen” Adlı Tiyatro Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sahnelendi…02 Nisan 2018 Pazartesi 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti