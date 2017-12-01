DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ekibi, AEHT Mutfak Yarışmaları’nda üçüncü oldu

Avrupa Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği’nin (AEHT) düzenlediği mutfak yarışmalarına katılan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ekibi, üçüncü oldu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, bu yıl Belçika’nın Oostend şehrinde 30’uncusu düzenlenen ve Avrupa’daki Turizm, Otelcilik ve Gastronomi alanlarında eğitim veren kurumlar arasında en prestijli değere sahip etkinlik olarak bilinen yarışmada, bronz madalya almaya hak kazandı. Mutfak alanında Mustafa Kocabaşoğlu ile pastacılık alanında Güzden Ballı’nın katıldığı yarışmaya, 25 ülkeden 50’den fazla öğrenci katıldı. Farklı ülkelerden öğrencilerin ekipler oluşturarak katıldığı yarışmada pastacılık alanında DAÜ’yü temsilen katılan Güzden Ballı’nın ekibi 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Mutfak yarışları, AEHT ‘nin 30. Olağan Konferansı kapsamında gerçekleşti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, DAÜ Turizm Fakültesi olarak elde edilen başarıdan mutlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, öğrencileri kutlayarak, eğitimlerinde katkıları olan tüm uzman şef ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

