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DAÜ Turizm Fakültesi iki önemli etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 7. Uluslararası Kariyer Günleri çerçevesinde önemli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor
DAÜ Turizm Fakültesi iki önemli etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor

Turizm Fakültesi 6 ve 8 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştireceği Slowfood Movement Paneli / Yavaş Yemek Hareketi ve Turizm’de Dijital Dönüşüm Paneli ile alanında uzman kişileri hem öğrenciler hem de halk ile bir araya getirecek. Öğrencilerin yanı sıra halka açık olarak düzenlenecek olan panellere turizm sektör temsilcileri, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ve toplumun konulara ilgi duyan kesimlerinin katılması bekleniyor.

 

Slowfood Movement Paneli / Yavaş Yemek Hareketi

İlk Olarak 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü, saat 10.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda  Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali çerçevesinde “Slowfood Movement Paneli” düzenlenecek. Söz konusu panelde yurt dışı ve yurt içinden birçok alanında uzman konuk bilgi ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacaklar.

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç “Slowfood”  hareketi konusunda ilk kez akademik bir ortamda panel düzenleneceğini ve ülke turizminin farklı ve özünde gerçek olan bir yemek kültürü ve hareketi hakkında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

 

Prof. Dr. Kılıç, panele Neptün Soyer (Köy Koop İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı), Barbara Massaad (Slow Food Lübnan Lideri, Yemek Yazarı, Fotoğrafcı), Ayfer Yavi (Slowfood Türkiye Yağmur Böreği Lideri) ve Zekai Altan’ın (Slowfood Galatya Lideri, Araştırmacı Yazar, Girişimci) katılacağını bildirdi.

 

Turizm’de Dijital Dönüşüm Paneli

Kariyer günleri çerçevesinde gerçekleşecek olan bir diğer etkinlik ise “Turizm’de Dijital Dönüşüm Paneli”dir. 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 13:00’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda  gerçekleşecek olan etkinlikte günümüzün en çok konuşulan, gündem belirleyen dijital gelişmeler ve turizmde online satış ve pazarlamanın önemi vurgulanacak.

 

Günümüzün olmazsa olmazı olan dijital ortamın, Turizm açısından da her yönünün tartışılacağı bu panele alanında bilinen çok önemli profesyoneller davet edildi. Panel’e tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Hotel Runner Direktörü Rıza Kaynak , Novusens İnovasyon  ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucusu Berrin Benli  ve IBM WATSON IOT ( Nesnelerin İnterneti ) Mühendislik Çözümleri Danışmanı Dr. Mehmet Kerim Çakmak konuşmacı olarak katılacaklar. Prof. Dr. Kılıç, gerçekleşecek panellerin hem ülke turizmi hem de kültürel açıdan KKTC’nin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, Turizm ve Çevre Bakanlığı çalışanları, turizm sektöründen profesyonel, çalışanlar ve temsilciler ile kendini geliştirmek isteyen  ilgili tüm tarafları her iki etkinliğe de beklediklerini dile getirdi.

 

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