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DAÜ Turizm Fakültesi ile Afik Grup İş Birliğinde Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirildi

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DAÜ Turizm Fakültesi ile Afik Grup İş Birliğinde Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirildi
DAÜ Turizm Fakültesi ile Afik Grup İş Birliğinde Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ve AFİK Grup iş birliğinde her yıl gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine bu yıl yenisi daha eklenerek SOS Çocuk Köyü’ne yönelik etkinlik gerçekleştirildi. DAÜ Turizm Fakültesi, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’in Sosyal Sorumluluk Organizasyonları dersi kapsamında gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte, SOS Çocuk Köyü öğrencileri karne hediyesi olarak DAÜ Deniz Tesisleri’ni ziyaret etti. DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte SOS Çocuk Köyü öğrencilerine SOS Çocuk Köyü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve SOS Çocuk Köyü’nde görevli eğitmenler de eşlik etti.

Etkinlik çerçevesinde DAÜ Akut eğitmeni, Muhammed Kağan Gür tarafından öğrencilere, denge eğitimi verildi. Çocuklar yılın verdiği yorgunluğu atmak adına havuz başında çarpışan top, halat çekme, kumda golf, voleybol, kaşık oyunu, atış etkinliği, gibi birçok oyunlar oynadılar. Dalış sertifikası olan eğitmenler tarafından öğrencilere nefes ve yüzme eğitimi verildi. Gün boyu devam eden etkinliklerde hem SOS Çocuk Köyü öğrencileri hem de DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri keyifli saatler geçirdiler.


DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada AFİK Grup ve DAÜ iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikten dolayı son derece memnun olduklarını ifade ederek bu tarz sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

AFİK Grup yetkilisi Özkan Karaağaç ise DAÜ ile iş birliği içerisinde etkinlik düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Karaağaç, bu tarz sosyal sorumluluk etkinlikleri sayesinde çocuklar üzerinde mutlu anılar bırakmanın, onların mutluğunu görmenin ve çocuklara destek olup, katkı sağlamanın onları mutlu ettiğini vurguladı.

Gerçekleştirilmiş olan etkinlik sayesinde, SOS çocukları yaz tatiline güzel bir giriş yaparken DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri de mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik staj imkanları elde etmiş oldular.

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