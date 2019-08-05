DAÜ Turizm Fakültesi mezunları uluslararası restoranlarda çalışıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile COYA Restoran Grubu arasında yapılan iş birliği neticesinde altı Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı öğrencisi mezun olur olmaz uluslararası zincir bir kurumda çalışma fırsatına sahip oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi öğretim görevlisi ve staj koordinatörü Koral Karamanoğlu yapılan iş birliği ve çalışmaların neticesinde, mezunların uluslararası tanınmış COYA restoranlarında göreve başladıklarını belirtti. Karamanoğlu, Damla Lisaniler, Ali Kasabalı, Mehmet Topçu, Enis Kızıl adlı öğrencilerin Londra Mayfair COYA Restauran'ın mutfağında şef olarak göreve başladığını; Beril Yavuz ve Mehmet Akif Boynıkısa’nın ise Ağustos ayı içerisinde COYA Abu Dhabi’de göreve başlayacağını bildirdi.

Geçtiğimiz Nisan ayında, DAÜ Turizm Fakültesi’ne davet edilen COYA Londra Yöneticileri, sunumlar ve mülâkatlar gerçekleştirmişti. Her iki taraf için de verimli bir işbirliği gerçekleşmesinden dolayı, yine bu yıl Ekim ayında COYA UAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ekibi ve Nisan ayında COYA Londra ekibi DAÜ Turizm Fakültesi’ne ziyaret gerçekleştirerek yeni mezunları Uluslararası COYA Restoranları’nda istihdam etmeyi planlıyor.

Bunun yanında, Le Petite Maison Uluslararası Restoran Zinciri ile de görüşmelerin devam ettiği bu günlerde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunlarından Londra, Dubai, Hong Kong ve Miami' ye istihdam edilmesi konusundaki çalışmalar da devam etmektedir.