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DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Pınar Barut’tan gurur verici bir başarı daha

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DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Pınar Barut’tan gurur verici bir başarı daha
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi, Uzman Pastacılık Şefi Pınar Barut bir kez daha katıldığı uluslararası yarışmadan ödülle döndü.

İngiltere'nin Birmingham sehrinde İngiltere’nin en büyük sergi ve fuar organizasyonlarının yapıldığı National Exhibition Centre'de düzenlenen ve 2 binin üzerinde yarışmacının katıldığı ve yoğun bir izleyici kesiminin büyük beğeni ile takip ettiği Dünya’nın en büyük ve en zorlu uluslararası pastacılık yarışması olarak kabul gören Cake International,  20 yılı aşkın bir sureden beri yapılmakta ve çok büyük rağbet görmektedir. 

Bu yıl yapılan yarışmalara “Small Decorative Exhibit” alanında katılan Uzman Pastacılık Şefi Pınar Barut, bu yarışmada da “Gümüş” madalyayı boynuna taktı. “Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen katılıp gümüş madalya kazandım. Tüm Kıbrıs'tan katılan tek aday olmam nedeniyle gurur duymaktayım.” diyen Barut, dönüşünde de gerek Turizm Fakültesi’ndeki mesai arkadaşları, gerekse Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ndeki öğrencileri tarafından  alkışlarla karşılandı. 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde geçtiğimiz yıl tam zamanlı olarak göreve başlayan Barut’un, öncesinde de yarı zamanlı olarak görev yaptığını, bunun yanı sıra Türkiye Aşçılık Milli Takımı’nda da yer aldığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, 2011 yılından beri katıldığı Cake International Pastacılık yarışmalarının tümünden madalya ile dönen Barut’un üniversitenin eğitim kalitesi ile misyon ve vizyonu çerçevesinde istihdam edildiğini vurgulayarak, bu çerçevede kaliteli eğitimin sonuçlarının da başarıyı getirdiğini görmenin gurur verici olduğunu belirtti.

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