DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Tanya Kilitkayalı “Masterchef” yarışması’nda

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunlarından, Öğretim Görevlisi Tanya Kilitkayalı, Türkiye’de ilk kez TV 8 kanalında yayınlanan ve birçok ülkede farklı şekilde gerçekleştirilen MasterChef yarışmasında ülkemizi temsil ediyor. Yarışmanın ilk bölümünde ön elemeyi geçen Öğr. Gör. Kilitkayalı’nın kendine has yorumuyla yapmış olduğu ve Kıbrıs’a özgü bir tat olan Pirohu büyük beğeni topladı. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Öğr. Gör. Kilitkayalı’nın DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını tamamladığını, mezun olduğu DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştığını ve son derece başarılı olduğunu ifade etti.

“Dünya Mutfağına Oldukça Hakim Bir İsim”

Öğr. Gör. Tanya Kilitkayalı’nın bu programda yer almasının kendilerini de heyecanlandırdığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, Kilitkayalı’nın sadece Kıbrıs mutfağı konusunda değil, aynı zamanda dünyanın farklı köşelerindeki gastronomi kültürünü de bilen ve uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, Öğr. Gör. Kilitkayalı’nın çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları konuklarına sunarak harikalar yarattığını ifade etti. Öğr. Gör. Kilitkayalı’nın DAÜ’de aldığı gastronomi eğitimini yeteneğiyle özdeşleştirerek kendine has yorumlarla Kıbrıs mutfağının yanı sıra, aynı zamanda dünya mutfaklarında da farklı tatları yapabilme becerisine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, gerek aldığı eğitim, gerek akademisyenlik ve gerekse de pratiği bilen, girişimci ruhuna sahip bir genç olarak diğer birçok gence örnek bir rol model olduğunun da altını çizdi.

Bu bağlamda Öğr. Gör. Tanya Kilitkayalı’nın mezun olduğu ve çalıştığı bir kurum olan DAÜ’nün, mezunlarının başarılarıyla gurur duymaya devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, Kilitkayalı’nın yarışmada başarılı olacağından şüphe duymadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, Öğr. Gör. Kilitkayalı’ya bu imkanı sunan TV8 kanalı yöneticilerine, Acun Ilıcalı’ya ve MasterChef programının sunucularına teşekkür etti