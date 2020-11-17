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DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin Büyük başarısı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe, PlosBiology dergisinde Scopus veri tabanı kullanılarak yapılan çalışmada dünyanın en etkili bilim insanları listesinde %2’lik dilimde yer aldı.
DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin Büyük başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe, PlosBiology dergisinde Scopus veri tabanı kullanılarak yapılan çalışmada dünyanın en etkili bilim insanları listesinde %2’lik dilimde yer aldı. Prof. Dr. Karatepe, tek yıllık etki ve kariyer boyunca etki kategorilerinde, Ekonomi ve İşletme biliminde, Turizm ve Otelcilik ile Pazarlama alt disiplinlerinde hem Türkiye’de hem de Kıbrıs genelinde 1. sırada yer aldı. 

 

Dünya Genelinde 4. Sırada

Öte yandan, Prof. Dr. Karatepe, kariyer boyunca etki kategorisinde Turizm ve Otelcilik-Pazarlama alt disiplinlerinde dünya genelinde 7. sırada, Ekonomi ve İşletme Bilimi kategorisinde ise 459. sırada yer aldı. Prof. Dr. Karatepe, tek yıllık etki kategorisinde, Turizm ve Otelcilik-Pazarlama alt disiplinlerinde dünya genelinde 4. sırada, Ekonomi ve İşletme Bilimi kategorisinde 280. sırada yer aldı.

 

“DAÜ Turizm Fakültesi Dünyanın En İyileri Arasında”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin geldiği bu noktanın şaşırtıcı olmadığını, yılların çalışması ve birikimi sonucunda bu yerde olduğunu ifade ederek, Prof. Dr. Karatepe’yi başarılarından dolayı kutladı. DAÜ Turizm Fakültesi’nde dünyanın farklı ülkelerinden gelen yaklaşık 200 öğrencinin en üst seviyelerde yer alan akademisyen hocalarıyla yüksek lisans ve doktora programlarında araştırma ve yayın yaptığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, bu çalışmaların sonucunda fakültenin 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında dünyanın önde gelen değerlendirme kuruluşlarından Shanghai Ranking’de 46. sırada yer aldığının da altını çizdi

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