DAÜ Turizm Fakültesi turizm günü etkinlikleri düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi “2017 Dünya Kültür Mirası ve Sürdürülebilir Turizm” temalı Turizm Günü etkinlikleri düzenliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen DAÜ Uluslararası Turizm Günü, yarın , Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda, 10.00 – 17.00 saatleri arasında yer alacak.

Çeşitli müzik, dans ve moda gösterilerinin gerçekleştirileceği Turizm Günü’nde açılış konuşmaları saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Etkinlik, Grup Frekans’ın konseri ile sona erecek.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Uluslararası Turizm Günlerinin, dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin kendi yemek ve kültürlerini sundukları ve kültürlerin buluşması olarak da tanımlanabilecek bir etkinlik olduğunu belirtti.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü’nün bu yılki temasının “Sürdürülebilir Turizm ve Kültür Mirası” olarak belirlendiğini aktaran Kılıç, bu nedenle her iki etkinliği de birleştirerek ortak bir etkinlik yapma kararı aldıklarını vurguladı.