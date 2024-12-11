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DAÜ Turizm Fakültesi, Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında panel düzenledi

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DAÜ Turizm Fakültesi, Uluslararası Sivil Havacılık Günü'ne özel düzenlediği panelle KKTC'deki sivil havacılığın önemine dikkat çekti.
DAÜ Turizm Fakültesi, Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında panel düzenledi

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK GÜNÜ KAPSAMINDA PANEL GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Günü etkinliği gerçekleştirildi. 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Cyprus XP Travel Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ziya, Türk Havayolları (THY) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan ve Emekli Kaptan Pilot Ali Karaçoban konuşmacı olarak yer aldı.

 

Söz konusu panel açılışına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır ile fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

 

KKTC’de Sivil Hava Taşımacılığının Önemine Dikkat Çekildi

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, Turizm ve Havacılık sektörünün KKTC’deki önemine dikkat çekti. Turizmin daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için sivil havacılığın gelişmesinin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Doç. Dr. Haktanır, DAÜ Turizm Fakültesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının, öğrencilerin bilinçlenmesi ve kariyer fırsatlarının artırılması amacıyla her yıl Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında etkinlikler düzenlediğini belirtti. Panelde, sektörün değerli isimleri aracılığı ile öğrencilerin önemli bilgiler edineceğini ifade eden Doç. Dr. Haktanır, başarılı ve faydalı bir organizasyon olmasını temenni etti.

 

“Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, 240 Öğrencisiyle Önemli Bir Eğitim Alanıdır”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bu tür etkinlikler, hem siz öğrencilerimize eğitimsel katkı sağlamakta hem de sektörle ilgili gelişmeleri takip ederek bizim de bu alandaki farkındalığımızı artırmaktadır. Bildiğiniz gibi her yıl 7 Aralık, Uluslararası Sivil Havacılık Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün, çok değerli konuklarımız bizlerle bu alandaki gelişmeleri paylaşacaklar. Turizm Fakültesi'nin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı, 240 öğrencisiyle önemli bir eğitim alanıdır. Kıbrıs, bir ada ülkesi olarak havacılığın ve turizmin çok önemli bir rol oynadığı bir yerdir. Ulaşım imkânlarının sınırlı olduğu bir bölgede turizmin gelişmesi mümkün değildir. Bu nedenle, turizmin daha üst seviyelere ulaşabilmesi için sivil havacılığın gelişmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bugün değerli konuklarımızın aktarımı ile bu alanda yapılacak paylaşımlar ve bilgiler, sektörün gelişimi açısından oldukça değerli olacaktır.” dedi.

 

Öğrencilere Uçak Bileti Hediye Edildi

Etkinlikte, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, katılan öğrencilere yönelik çekiliş düzenledi. Gerçekleştirilen çekiliş sonucunda THY, 1 öğrenciye 350 rotayı kapsayan, Pegasus Havayolları ise, 5 öğrenciye 8 rotayı kapsayan gidiş-dönüş uçak bileti hediye etti. Etkinlik, Prof. Dr. Kılıç tarafından konuşmacılara hediyelerinin, Doç. Dr. Haktanır tarafından ise teşekkür belgelerinin sunulması ile sona erdi.

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