DAÜ Turizm Fakültesi yeniliklerle büyüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, uluslararası rekabetin arttığı, ekonominin geliştiği, teknolojik gelişmelerin hızlandığı çağımızda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektörüne, ekonomik ve sosyal katkıda bulunacak, günümüzün gerektirdiği bilgi, beceri ve bilinç düzeyine sahip üst ve ara kademe, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

1990 yılında sadece ön lisans eğitimi ile başlayan DAÜ Turizm Fakültesi, 1992 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans eğitimi ile devam etmiştir. Uygulama mutfakları, Tower Uygulama Restoranı’nın yanı sıra, dünya çapında geniş kullanım alanı olan bilgisayar programları FIDELIO, GALILEO ve AMADEUS ile öğrenciler, teorik bilgilerin yanında pratik bilgiler de alarak, çağdaş bilim ve teknolojinin ihtiyaçlarına uygun, en üst düzeyde eğitim ve öğretimle hayata hazırlanmaktadırlar. Uygulama ile desteklenen eğitim programının sağlayacağı avantajla öğrenciler, mezuniyet sonrasında turizm sektörünün oldukça geniş kariyer seçeneklerinden tercih yapma olanağına sahip olmaktadırlar.

DAÜ Turizm Fakültesi Güçlenerek Yola Devam Ediyor

DAÜ Turizm Fakültesi, çağdaş, yenilikçi, gelişimci ve değişimci, öğrenci odaklı, rekabetçi koşullara uygun nitelikte insan gücü yetiştiren, sektörün beklentilerini karşılayacak ve yaşama hazırlayan bir eğitim vermektir. DAÜ Turizm Fakültesi, bu hedeflere ulaşabilmek ve eğitim kalitesini yükseltebilmek amacıyla, uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri yayımlanmış akademisyenlerle beraber, uzun yıllar sektörde görev almış deneyimli bir akademik kadro oluşturmuştur.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı

Günümüzün en geçerli ve popüler mesleklerinden olan şeflik alanında kaliteli elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü alt yapısı ile fark yaratmaya devam ediyor. DAÜ mezunlarının tümünün iyi imkanlarla iş bulduğu bu bölümde özellikle yurt dışından gelen uzman şefler deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaktadırlar. Tüm öğrenciler okulun güçlü yurt dışı bağlantıları sayesinde staj ve eğitimlerinin bir bölümünü İtalya, İngiltere, İspanya ve ABD’de geçirme olanağına sahiptirler.

Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programı, bölgemizde ve dünyada önde gelen turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu, konusunda bilgili, lider ve dünyadaki konaklama sektörünü takip eden pek çok beceri ve yeteneklerle donanımlı üst, orta ve alt kademe yönetici adaylarını yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır.

DAÜ Turizm Fakültesi, KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerde tanıtımını, yeni öğrenme teknikleri kullanarak müfredatı geliştirmeyi ve böylece eğitim kalitesini en üst seviyeye çıkararak dünyada saygın eğitim kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir. Uygulama ile desteklenen eğitim programının sağlayacağı avantajla öğrenciler, mezuniyet sonrasında turizm sektörünün oldukça geniş kariyer seçeneklerinden tercih yapma olanağına sahip olabilmektedirler.

Uluslarası Bağlantıları Yüksek – Yurt Dışında Eğitim İmkanları

DAÜ Turizm Fakültesi, yurt dışı bağlantıları ile turizm eğitimini uluslararası boyuta taşımaktadır. Öğrenciler İtalya, ABD ve Kore’de anlaşma yapılan üniversitelerde sadece DAÜ harcını ödeyerek en az bir yıl eğitim alma imkanına sahip olmaktadırlar. Bu uygulama ile öğrenciler hem yabancı ülke kültürlerini görme hem farklı ülkelerden dostluklar kurma hem de mezuniyet sonrası bağlantılar kurarak iş bulmada önemli avantajlar elde etmektedirler.

Yeni Bir Program: Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri – Türk Hava Yolları İle İş Birliğinde

Göklerde çalışmayı sevenlerin en son gözdesi olan Turizm Fakültesi-Kabin Hizmetleri programı yeni dönemde öğrencilerine hizmet etmek için gerek fiziksel gerekse akademik alt yapısıyla tam donanımlı olarak eğitime hazır bir şekilde beklemektedir. Uzman eğitmenlerle eğitim hayatına başlayacak olan programa Türk Havayolları da (THY) önemli destek veriyor. THY ile imzalanan protokol çerçevesinde öğrenciler sadece okulda değil THY’nin İstanbul’daki eğitim ve staj merkezlerinde uzman eğitmenlerin nezaretinde eğitim alma ve uygulama yapma imkanına sahip olacaklardır. Bu eğitim programı ile birlikte öğrenciler uluslararası alanda geçerli olan sertifiklara da sahip olacaklardır.

Sadece Lisans Değil, Ön Lisans Programları ile Farklı Bir Eğitim

Turizm ve Otelcilik ön lisans (Ağırlama hizmetleri) programı öğrencilerimizi turizm ve otelcilik sektöründeki orta kademe yöneticilik görevlerine en iyi şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. Program sektörün, günümüz gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra gelişimine de uygun olarak düzenlenmiş olup, öğrencileri yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmeye yönlendirirken geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir. Aşçılık Ön Lisans Programı’nın amacı ise yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi olmaya aday, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilecek aşçı yetiştirmenin yanı sıra, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli, eğitimli eleman sayısının artmasına katkı sağlamaktır.

Kaliteli ve donanımlı eğitim programlarının sağladığı avantajlarla öğrenciler, mezuniyet sonrasında turizm sektörünün oldukça geniş kariyer seçeneklerinden tercih yapma olanağına da sahip oluyorlar