DAÜ Turizm Fakültesi‘nden başarılı öğrencilere tören

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nde Haftalık İş Deneyimi ile 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreni, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Limak Otel ile yapılan protokol çerçevesinde, haftalık iş deneyimlerinin öğrencileri çalışma ortamına hazırladığına vurgu yaparak, bu imkanı yaratan Limak Otel Genel Müdürü Mehmet Mülayim’e teşekkür etti. Törende konuşan Limak Otel Genel Müdürü Mehmet Mülayim ise, DAÜ Turizm Fakültesi ile iş birliği içerisinde böylesi etkinliklerin öğrencileri gerçek yaşama hazırladığını belirterek, otel olarak öğrencilere sertifika vermekten dolayı duyduğu memniniyeti dile getirdi. Törenin birinci bölümü Limak Otel sertifikaları ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarında Yüksek Şeref ve Şeref Sertifikası almaya hak kazanan öğrencilerin sertifikalarının dağıtımıyla sona erdi.

Ünlü Şef Murat Bozok’dan gastronomi Öğrencilerine Kariyer Önerileri

Törenin ikinci bölümü, DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi, Ünlü Şef ve “İmza Yemekler” isimli TV programında da beğeniyle izlenen Murat Bozok’un konuşmasıyla başladı. Konuşmasında mesleğiyle ilgili yol haritasından kesitler sunan Bozok, çalıştığı Michelin yıldızlı şeflerden bahsederek, şeflik mesleğinin zorluklarını vurguladı. Buna rağmen, İngilizce İşletme mezunu olduktan sonra bu mesleğe yönelmesinin, mesleğin çekim gücüne bağlı olduğuna vurgu yaparak, oldukça uzun sayılabilecek bir süredir bu mesleği yapmasının her şeyden önce bu mesleğe sevgiyle bağımlı olmasından dolayı olduğunu ifade etti. Tören, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Yüksek Şeref ve Şeref Sertifikalarının dağıtımı ile sona erdi.