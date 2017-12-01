DAÜ Turizm Fakültesi’nden bir başarı öyküsü daha

Avrupa Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği’nin (AEHT) düzenlediği mutfak yarışmalarına katılan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ekibibir başarıya daha sahip olarak yarışmada üçüncü oldu.

Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldıkları AEHT’nin düzenlediği mutfak yarışmalarından Avrupa üçüncüsü olarak dönen DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, bu yıl Belçika’nın Oostend şehrinde 30’uncusu düzenlenen etkinlikte başarılı olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Mutfak alanında Mustafa Kocabaşoğlu ile pastacılık alanında Güzden Ballı’nın katılmış olduğu yarışmaya 25 ülkeden 50’den fazla öğrenci katıldı. Farklı ülkelerden öğrencilerin ekipler oluşturarak katıldığı yarışmada pastacılık alanında DAÜ’yü temsilen katılan Güzden Ballı’nın ekibi 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

AEHT’nin düzenlediği mutfak yarışları 30. Olağan Konferans kapsamında gerçekleşti. Kayıt işlemleri ve açılış töreninin ardından ilk gün yarışmacı öğrencilere, jüri üyesi şef öğretim görevlilerine ve eğitmenlere yarışmaların konsepti ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Ardından tüm gün süren yarışmaların kazananları ise düzenlenen gala gecesi ile açıklandı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, DAÜ Turizm Fakültesi olarak elde edilen başarıdan son derece mutlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, öğrencileri kutlayarak eğitimlerinde katkıları olan tüm uzman şef ve öğretim üyelerine ayrıca teşekkür etti. Prof. Dr. Kılıç ayrıca, Avrupa’daki Turizm, Otelcilik ve Gastronomi alanlarında eğitim veren kurumlar arasında en prestijli değere sahip bu etkinliğe katılımları için destek veren DAÜ Rektörlüğü’ne ve özellikle DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkürlerini sundu.