DAÜ Turizm Fakültesi’nden Bir İlk

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nda okuyan 77 öğrenci, ilk kez uluslararası alanda geçerli olan “City and Guilds” programından mezun olarak diploma almaya hak kazandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nda okuyan 77 öğrenci, ilk kez uluslararası alanda geçerli olan “City and Guilds” programından mezun olarak diploma almaya hak kazandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerini 2017 yılından itibaren genel eğitim müfredatlarına ek olarak, paralel bir şekilde herhangi bir ek ücret ödemeden uluslararası geçerliliği olan sertifikasyon programı “City and Guilds” müfredatına göre de eğittiklerini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, iki yıl süren eğitim sürecini tamamlayan 77 öğrencinin “Level 2” seviyesinde bu diplomayı almaya hak kazandığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, bu uygulamanın sadece DAÜ’de eğitim gören öğrencilere yönelik olduğunun da altını çizdi.

Turizm Sektörüne Yönelik Sertifikasyon Eğitimleri Başlıyor

Bu diploma ile, gıda sektöründe uluslararası kapıların DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri için ardına kadar açılacağının ve sektörde dünyanın herhangi bir ülkesinde iş imkanları yaratacağının altını çizen Prof. Dr. Hasan Kılıç, uluslararası pişirme teknikleri, hijyen kuralları, menü hazırlama becerileri ve daha pek çok konuda eşsiz bilgiye sahip olan öğrencilerin, dünyanın en iyi restoran ve otellerinde çalışabilecek düzeyde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç, bu eğitim programlarının sadece öğrencilerine yönelik olmadığını, sektörde eksikliği hissedilen şeflik, ara eleman gibi alanlarda uluslararası geçerliliği olan bir eğitim programı çerçevesinde sektör paydaşlarının hizmetine sunulacağının da müjdesini verdi.

City and Guilds Programı Nedir?

Birleşik Krallık’ın en prestijli mesleki eğitim ve çıraklık eğitim okullarından birisi olan “City and Guilds”, 140 yıllık tarihi ile pek çok endüstri ve iş alanına uygun kalifiye elemanlar yetiştirmek için farklı program olanakları sunmaktadır. Şirket ve kuruluşların değişen ihtiyaçlarına her alanda çözümler sunan “City and Guilds”, teknolojiyi ve öğrenmeye yönelik yeni yaklaşımları benimseyerek ve dünya çapında endüstrilerin talep ettiği becerileri geliştirmek için benzer düşünen ortaklarla çalışmaktadır.