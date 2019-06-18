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DAÜ Turizm Fakültesi’nden bir sosyal sorumluluk projesi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Turizm Günleri”nin 21.’si coşkuyla kutlandı
DAÜ Turizm Fakültesi’nden bir sosyal sorumluluk projesi

Etkinliğin en güzel ve anlamlı yanı ise, turizm fakültesi öğrencileri tarafından kurulan stantlardan toplanan gelir ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nin demo mutfağı için gerekli olan bulaşık makinesi, su sebili, kahve makinesi, su ısıtıcısı, meyve sıkacağı ve rondo gibi ihtiyaçların alınması oldu.

 

En çok geliri elde edip projeye en çok katkısı olan öğrencilere, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso ve Öğretim Görevlisi Turan Değirmencioğlu’na teşekkür etmek amaçlı Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde bir sertifika töreni düzenlendi. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç sertifika töreninde yaptığı konuşmada fakülte olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı koyarak farkındalık yaratmanın sevincini yaşadıklarını belirtti ve bu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da sürmesini temenni etti. Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Müdürü Emirali Evcimen ise  DAÜ’ye ve tüm katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada, DAÜ Turizm Fakültesi’nin önceki yıllarda da düzenlediği sosyal sorumluluk projelerinin öneminin altını çizerken gençlere katkılarından dolayı teşekkür etti. Alınan ürünlerin derslerde eğitmenler tarafından öğrencilerin günlük hayatlarını idame ettirmeyi öğrenebilmeleri için, örneğin kahvaltı ve yemek hazırlama eğitimi için kullanılacağını belirtti.

 

 

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