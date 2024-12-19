DAÜ Turizm Fakültesi’nden Öğrencilerine Kariyer Desteği

Aliée İstanbul Otel yetkililerinin tanıtım etkinliği ve HOSCO uzmanının semineriyle, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine sektörle buluşma ve kariyer rehberliği fırsatları sunuldu.

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE KARİYER FIRSATLARI SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, öğrenci ve mezunlarının kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fakülte tarafından turizm ve otelcilik sektöründe önemli kariyer fırsatları sunan iki etkinlik gerçekleştirildi.

İlk olarak, İstanbul’un prestijli otellerinden Aliée İstanbul Otel’in yetkilileri, DAÜ Turizm Fakültesi’ni ziyaret ederek, öğrencilere oteldeki kariyer imkanlarını tanıttı. 2025 Şubat ayında açılması planlanan otelin üst düzey yöneticileri; Mutfak Direktörü Tolgar Mireli, Yiyecek ve İçecek Müdürü Yekta Eroğlu, Ön Büro Müdürü Atıl Şeran ve İnsan Kaynakları Müdürü Ümit Can Abay öğrencilere otelin farklı departmanlarındaki kariyer olanaklarını detaylı bir şekilde aktardı. Etkinlik sırasında, öğrencilerle görüşerek otel için mülakatlar gerçekleştirdi.

DAÜ Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen bir diğer önemli etkinlik ise, turizm ve otelcilik sektörünün önde gelen kariyer platformlarından HOSCO'nun uzman kariyer danışmanı Francesca Tagliavini’nın konuşmacı olarak yer aldığı seminerdi. Tagliavini, söz konusu seminere katılan öğrencilere iş başvurularında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları, etkili Öz Geçmiş hazırlama tekniklerini ve mülakat stratejilerini anlatarak, sektördeki kariyer fırsatlarına kolay ulaşabilmeleri konusunda rehberlik etti. Ayrıca, HOSCO platformunun sunduğu olanaklarla iş bulma süreçlerini hızlandırmanın ipuçlarını paylaştı.

Bu iki etkinlik, DAÜ Turizm Fakültesi’nin öğrenci ve mezunlarının profesyonel iş dünyasına adım atmalarına yardımcı olmayı hedefleyen çalışmalarının bir parçası olarak büyük ilgi gördü. Fakülte, sektördeki güçlü bağlantılarını kullanarak öğrencilerine çeşitli kariyer fırsatları sunmaya devam edeceğini belirtti.