DAÜ Turizm Fakültesi’nden Şeflerle Buluşma etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Gastronomi Kulübü tarafından organize edilen Chef Talk (Şeflerle Buluşma) etkinliği, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Etkinlik öncesi konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu etkinlikteki temel amaçlarının öğrencileri sektörün profesyonelleri ile buluşturma olduğunu vurguladı. Öğrencilerin mezun olurken tam donanımlı bir şekilde mezun olmalarını hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, bu etkinliğin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde “Gastronomide Yeni Eğilimler” dersini de veren ve yapmış olduğu etkinliklerle Türkiye’de kendisine önemli bir yer edinen Food in Life Dergisi Genel Yayın Müdürü Gökmen Sözen’e ayrıca teşekkür etti.

Ünlü Şeflerden Öğrencilere Önemli Tavsiyeler

Şeflerle Buluşma, Gökmen Sözen’in moderatörlüğünde ve alanında isim yapmış mutfak şefi ve aynı zamanda kendi mekanlarının sahibi olan şeflerin katılımı ile gerçekleşti. Yeni nesil kadın şefler arasında parlayan ve İstanbul’daki Araka Restoran’ın şefi ve sahibi Pınar Taşdemir, Anadolu mutfağının yeni ve modern yorumuyla isim yapan Mürver Restoran şefi Yılmaz Öztürk, yine yıldızı parlayan genç şeflerden Alaf Kuruçeşme Restoran şefi ve sahibi Murat Deniz Temel ile bünyesinde Mikla, Num Num, Trattoria Enzo, Kronotrop ve Terra Kitchen gibi mekanlar bulunan İstanbul Yiyecek ve İçecek Grubu Operasyon Direktörü Cihan Çetinkaya yaklaşık iki saat boyunca katımcılarla deneyimlerini paylaştılar. Şeflerin önemli önerilerini paylaştığı etkinlik soru-cevap şeklinde sona erdi.

Önemli Tavsiye: “Bıkıp Usanmadan Çalışma”

Şeflerin paylaştığı ortak düşünce öğrencilerin usanmadan ve sürekli öğrenerek bu işe gönül vermeleri durumunda başarının geleceği oldu. Bununla beraber, yerel malzemenin günümüz mutfağında olmazsa olmaz olduğunun altını çizen şefler, böylece tedarik sürecinin kısa olması nedeniyle kalitenin korunacağının yanı sıra, hem maliyetin yükselmeyeceğini hem de yerel ekonominin destekleneceğini ifade ettiler. Etkinlik sonunda ise öğrencileri sevindiren en güzel haber ise şeflerin stajyer ya da mezuniyet sonrasında iş olanakları için başvuru kapılarının açık olduğu müjdesini vermeleri oldu.