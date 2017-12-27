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DAÜ Turizm Fakültesi’nden SOS Çocuk Köyü için sosyal sorumluluk projesi

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DAÜ Turizm Fakültesi’nden SOS Çocuk Köyü için sosyal sorumluluk projesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Söz konusu proje kapsamında, AFIK Grup iş birliği ve sponsorluğunda SOS Çocuk Köyü’ne yönelik geleneksel yeni yıl organizasyonu, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 120 kişinin katıldığı etkinlik oldukça keyifli geçti. Etkinliğe DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, AFIK Grup Direktörü Jack Afik, SOS Çocuk Köyü Müdür Yardımcısı Münür Yücekal ile DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Etkinlik Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso’nun yanı sıra çok sayıda DAÜ’lü öğrenci ve SOS çocukları katıldı. Etkinlik, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Öğretim Üyesi ve Etkinlik Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso’nun gecede görevli tüm DAÜ’lü öğrencilere ve katılımcılara yönelik teşekkür içeren açılış konuşmalarıyla başladı.

Çocuklar Coşku Dolu Anlar Yaşadı

Etkinlikte Çin, Afrika ve İran’ın milli dans gösterileri, çocuklara özel robot gösterisi, “Makarena, Rum Sum Sum ve Chicken” dans gösterileri, yabancı öğrencilerin seslendirdiği çok sevilen ‘O Sen Olsan Bari’ performansı, Bachhata dansı, palyaço şovları ve çeşitli sürprizler yer aldı. Gecede kültürlerarası iletişim ön planda oldu. Dolu dolu geçen gece, turizmci gençlerin hazırladığı sihirbazlık gösterisiyle sona erdi. Gecede DAÜ’lü gençlerin yanı sıra SOS Çocuk Köyü’nden katılan çocukların dans gösterisi ve şarkı dinletisi ile çeşitli standlar da yer aldı. Bunlar arasında hediye standı ve kız öğrencilere yönelik güzellik standı oldukça yoğun ilgi gördü. Ayrıca DAÜ Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından yüz boyama ve el baskısı standı kuruldu. Çocuklar standda neşeli dakikalar geçirdi. Gece boyunca canlı müzik yapan Umut Can Akar, Mazlum Keleş, İsmail Göçmenoğlu ve Berk Efendi’den oluşan müzik grubu çocuklara coşku dolu anlar yaşattı.

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