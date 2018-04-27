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DAÜ Turizm Fakültesi dünyaca ünlü şefi ağırlamaya hazırlanıyor

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2 Mayıs 2018 Çarşamba günü, 10:00 -12:00 saaatleri arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirecek olan Tom Aikens ile Richard O’Connell öğrenciler ile bir araya gelecek. 
DAÜ Turizm Fakültesi dünyaca ünlü şefi ağırlamaya hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü dünyanın en prestijli şefleri arasında kabul edilen, iki Michelin yıldızlı Tom’s Kitchen Restorantları’nın sahibi ve şefi Tom Aikens ile restoranlar grup şefi Richard O’Connell’i ağırlamaya hazırlanıyor.

Tom Aikens kimdir?
1970 doğumlu şef Tom Aikens, ikiz kardeşi ile birlikte Norwich City Otelcilik Okulu’nda eğitim gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere’nin en iyi restoranlarında çalıştı. Pierre Koffman’ın restoranı Tante Claire, Tom’un çalıştığı zamanda üçüncü, Pied à Terre ise ikinci Michelin yıldızını kazanmıştır. 

İngiltere’nin en heyecan verici şefi olarak görülen Tom’un ilk restoranı Tom Aikens Restaurant, Nisan 2003’te Londra, Chelsea’de açıldığı ilk günden itibaren övgü ve ödüller almaya başlamış ve ilk Michelin yıldızını 2004’te kazanan Tom Aikens Restaurant, 2012’de renove edilerek daha rahat bir stil ile yenilenmiştir. Tom, 2006’da brasserie stilindeki ikinci restoranı Tom’s Kitchen’ı yine Chelsea’de açmış,  markanın ikinci şubesi Somerset House’ta 2009’da, üçüncüsü ise 2013’te Canary Wharf’ta açılan restoran grubunun ilk uluslararası restoranı ise 2013 sonbaharda İstanbul’da açılmıştır. 

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