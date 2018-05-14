DAÜ Turizm Fakültesi’nden ‘Glutensiz Yaşama Destek’ 

Uzman Koral Karamanoğlu tarafından verilen GAST 306 Ziyafet Yönetimi dersi kapsamında gerçekleştirilen proje ile ilgili açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Proje ile halk arasında Çölyak Hastalığı olarak bilinen ve gluten intoleransı bulunan bireylerin beslenme ilkeleri hakkında geleceğin şefleri ile halkımızı bilgilendirmeyi ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple ‘Glutensiz yaşama destek ver’ isimli projemizi hayata geçirmek için birlik içerisine girmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Seminer Düzenlendi

Proje kapsamında, 11 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 14:00’te, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uzman Şefi ve Türkiye’nin ilk ve tek Glutensiz Şefi Süleyman Engin’in de konuşmacı olarak katıldığı bir seminer düzenlendi. Tower Eğitim ve Uygulama Restoranı’nda gerçekleştirilen seminer sonrasında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanmış olan glutensiz atıştırmalıkların servis edildiği bir kokteyl düzenlendi. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, seminer boyunca çekilen video ve resimlerin sosyal medyada paylaşılması ve sonrasında da ve yazılı ve görsel medyada yayınlanması ile glutensiz yaşama destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti.