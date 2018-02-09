DAÜ Türkiye’de İktisat Bölümleri’nin kalite temelli performans sıralamasında 7. sırada

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Türkiye Cumhuriyeti’nde İktisat Bölümleri’nin Kalite Temelli Performans sıralamasında 7. sırada yer alma başarısını gösterdi.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çokgezen 1999 yılından bu yana Türk Ekonomistlerin ve Ekonomi Bölümleri’nin sıralamasını yapmakta ve uluslararası dergilerde yayınlamaktadır.

Prof. Dr. Çokgezen’nin en son yaptığı “Türkiye’deki Ekonomi Bölümleri’nin Kalite Temelli Sırlamasında” DAÜ Ekonomi Bölümü 2012 - 2016 dönemi için tüm ekonomi bölümleri arasında 7. sırada yer aldı.

Prof. Dr. Balcılar Ekonomistler Sıralamasında Birinci:

Türkiye’deki Ekonomistlerin 2012 - 2016 Dönemi Etki Faktörüne Göre Sıralamasında DAÜ’den İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar birinci sırada yer aldı. Prof. Dr. Balcılar, 1999’dan bu yana tüm Türkiyeli ekonomistler arasında 10,04 puan ile en yüksek puanı elde etti. 2006-2011 Dönemi Etki Faktörüne Göre Sıralamasında ise Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu beşinci ve Doç. Dr. Mete Feridun ise yedinci sırada yer alıyor. Prof. Dr. Balcılar, 2012-2016 yılları arasında SSCI (Social Sciences Citation Index) ekonomi dergilerinde 30'dan fazla makale yayınlayarak birinci sırada yer aldı. Ayrıca bu performans sayesinde Prof. Dr. Balcılar, DAÜ’nün toplam etki skoruna yaklaşık üçte bir oranında katkıda bulundu.