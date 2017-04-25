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DAÜ, TÜSEM Toplantısı’na hazırlanıyor

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DAÜ, TÜSEM Toplantısı’na hazırlanıyor
DAÜ – SEM, TÜSEM Bahar 2017 Toplantısı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 27 Nisan 2017 Perşembe günü, saat 17:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan toplantı, 29 Nisan 2017 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ – SEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) Konseyi Başkanı Prof. Dr. Eser Y. Sözmen ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın gerçekleştireceği açılış konuşmalarının ardından DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi ve DAÜ – SEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Orhan Korhan moderatörlüğünde “Kuzey Kıbrıs'ta Sürekli Eğitim Merkezleri – Yaşamboyu Öğrenme” konulu panel gerçekleştirilecek. Panelde, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Öğretim Görevlisi ve DAÜ – SEM Koordinatörü Yeşim Kapsıl Çırak, KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mert Girgen ve KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal sunumlar gerçekleştirecek. 

28 Nisan 2017 tarihinde de devam edecek olan söz konusu toplantıda TÜSEM Konsey Başkanı Prof. Dr. Eser Sözmen, “2015 – 2017 Tüsem Konseyi Çalışmaları”, TÜSEM Konseyi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tamer Atabarut “TÜSEM Konseyi Sürekli Eğitim Merkezleri’nin Durum Analizi Sonuçları”, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kaygın “Türkiye’de ve Dünyada Yaşamboyu Öğrenme Alanındaki Akademik Gelişmeler” konulu sunumlar gerçekleştirecek. Sunumların ardından ise Prof. Dr. Eser Sözmen ve Doç. Dr. Sabah Balta tarafından “Sürekli Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitimlerin Tanınması ve Kredilendirilmesi” konulu panel ve ardından Prof. Dr. Mustafa Boz ve Prof. Dr. Canan Kazak tarafından sözlü bildiriler sunulacak.

Toplantı, sponsor firmalardan İş Geliştirme Yöneticisi Ömer Gül’ün “Yaşamboyu Öğrenme” ve Pearson Kurumsal Satış Müdürü Can Mindek’in “Geleceğin Meslekleri, Geleceğin Becerileri” konulu sunumları ile devam edecek. Ardından TÜSEM Konseyi Yürütme Kurulu seçimi, 2017 Sonbahar ve 2018 Genel Kurul toplantıları tarihlerinin ve ev sahiplerinin belirlenmesi ile devam edilecek.

29 Nisan 2017 tarihinde ise YÖK Başkanlığı İç Denetçi Suat Aksu “Sürekli Eğitim Merkezlerinde Döner Sermaye Uygulamaları” ve Üniversite Sürekli Eğitim Derneği (UNISED) Üyesi Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen ve Prof. Dr. Hüseyin Vural “UNISED Çalışmaları (2015 – 2017)” konulu sunum gerçekleştirecek. Söz konusu toplantı gerçekleştirilecek olan kapanuış sunumlarının ardından sona erecek.

TÜSEM, Üniversite Rektörlüklerinin izni ile Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin yöneticilerinin  girişimleri sonucunda 2010 yılında kurulmuştur. TÜSEM öncelikle Üniversitelerin Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan eğitimlerin Ulusal, Avrupa ve Uluslararası kalite ve standartlarında verilmesine katkı sağlamak, bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya ve projelere destek sağlamayı hedefliyor. TÜSEM konseyine Devlet ve Vakıf  üniversiteleri üye olabiliyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, devlet üniversitesi olarak TÜSEM’e üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk üniversite olma özelliğini de taşıyor.

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