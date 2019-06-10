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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

DAÜ, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü, 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak olan Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak.
DAÜ, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak

DAÜ, Avrasya Ekonomistler Derneği, Beykent Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansın açılış töreni 11 Haziran 2019 Salı günü, saat 15:00’te gerçekleştirilecek. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası konferansa mali destek sağlamıştır. 11.’si düzenlenecek konferansta, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konuları tartışılacak. Konferans, bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Toplantı konuları arasında; küreselleşme çerçevesinde ekonomik entegrasyon, bölgesel iş birliği, uluslararası ticaret, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, geçiş ekonomileri, finans, enerji, doğal kaynaklar ve çevre konuları yer alıyor. Konferansta iletilen bildiriler, sunumlar ve tartışmalar İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak yapılacak. Konferansta 6 ülkeden gelen katılımcılar 76 bildiri sunacaktır.

 

En İyi Bildirilere Ödül Verilecek

Konferansa sunulan en iyi bildirilere Prof. Dr. Mükerrem Hiç Doktora Teşvik Ödülü ile En İyi Bildiri Ödülü takdim edilecek. 2010 yılındaki ilk konferansın açılış konuşmasını yapmış olan ve 2012 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Mükerrem Hiç’in anısına, ailesi 2015 yılından itibaren doktora teşvik ödülleri vermeyi kararlaştırdı. Her yıl, hakem heyeti konferansa katılan doktora öğrencileri tarafından makroekonomi, büyüme ve gelişme, para teorisi, finans, küreselleşme veya uluslararası ticaret alanlarında yazılmış olan bildiriler arasından bildiriyi seçiyor. Sadece doktora öğrencileri tarafından hazırlanmış bildiriler dikkate alınıyor. En İyi Bildiri Ödülü ise yine hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenecek. Ödül kazananlar konferansın açılış oturumunda ilan edilecek.

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