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SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

DAÜ Uluslararası Barış Konferansı düzenliyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) tarafından 8 – 9 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı için başvurular tüm hızıyla devam ediyor.
DAÜ Uluslararası Barış Konferansı düzenliyor

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak olan konferans, KKTC, Türkiye ve dünyadan çok sayıda akademisyeni buluşturacak. DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, konferansta “Barış İletişimi”, “Siyasal İletişim”, “Kriz Yönetimi”, “Mülteci ve Azınlık Hakları” gibi konular İngilizce ve Türkçe dilinde paralel oturumlarda farklı disiplinlerden katılımcılar ile ele alınacak. Bu yılki teması; “Barışı Düşün, Barışı Konuş, Barışı Ek” olarak belirlenen konferansa Upsala Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nico Carpentier ve Cardiff Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stuart Allan davetli ana konuşmacılar olarak katılacaklar.

 

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Akademisyenler için büyük fırsat
 

Alanlarında akademinin önde gelen isimlerini ağırlayacak olan 5. Uluslarası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla her yıl daha da büyüyerek devam ediyor. İletişim Bilimleri ve Sosyal Bilimlere bağlı diğer alanlardan katılımcıların araştırma ve deneyimlerini paylaşabilmeleri adına büyük fırsata sahip olacakları konferans için 22 Ekim 2018 tarihine kadar bildiri özeti gönderimi yapılabilecek. Özet gönderimi için konferansın resmi internet sitesine http://crcp.emu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

 

Prof. Dr. Nico Carpentier kimdir?
 

Nico Carpentier, Uppsala Üniversitesi Bilişim ve Medya Bölümü Öğretim Üyesi'dir. Carpentier ayrıca, Vrije Universiteit Brussel (VUB) İletişim Araştırmaları Bölümünde ve Prag Charles Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam ediyor. Carpentier çalışmalarında; demokrasi, kültür ve çatışmanın kesişimi üzerine söylem teorisine, katılım ve barış inşaası konularına yoğun ilgi duyuyor.

 

Prof. Dr. Stuart Allan kimdir?
 

Stuart Allan, Cardiff Üniversitesi'nde Profesör ve Gazetecilik, Medya ve Kültürel Çalışmalar Okulu (JOMEC) başkanıdır. Allan’ın gazetecilik, medya ve kültürel çalışmalar ile ilgili literatürde bir çok araştırması ve kitapları mevcut. Allan ayrıca dijital gazetecilik, yeni medya ve toplum, medya savaş ve çatışma gibi alanlarda uluslararası yayın yapan akademik dergilerin yayın kurullarında görev almaktadır.

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