DAÜ Uluslararası Futsal Turnuvası’nda final gecesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “DAÜ Uluslararası Futsal Turnuvası”nda 19 Nisan 2017, Çarşamba günü final maçları oynanacak.

Final maçlarında erkeklerde Filistin – Nijerya, kadınlarda ise Nijerya – KKTC karşı karşıya gelecek. Üçüncülük-dördüncülük maçları ise erkeklerde Türkiye – İran, kadınlarda ise Kamerun – İran arasında oynanacak. Maçlar saat 17:00’de başlayacak olup, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanacak.

22 Mart 2017 tarihinde başlayan turnuvada toplam 30 erkek ülke takımı ile 10 kadın ülke takımı yarıştı. 22 Mart – 5 Nisan 2017 tarihleri arasında oynanan grup maçlarının ardından çeyrek final ve yarı final maçları 6 Nisan 2017 tarihinde oynandı.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu`nda gerçekleşen tüm karşılaşmalarda erkekler altı grupta, kadınlar ise iki grupta mücadele etti. Erkeklerde grup maçlarının ardından, gruplarında ilk 2’ye giren takımlar çeyrek finale yükselerek çapraz eşleşme yöntemiyle yarı finale kalan takımları belirledi. Yarı final maçlarının ardından ise galip gelen takımlar final oynamaya hak kazandı. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük maçlarını oynayacak. Kadınlarda ise ilk ikiyi alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı finale yükseldi. Yarı finalde kazanan takımlar final maçlarını oynamaya hak kazanırken kaybedenler ise üçüncülük maçlarını oynayacak.