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DAÜ Uluslararası Magna Charta sözleşmesi’ne katılıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 86 ülkeden 816 üniversitenin imzaladığı uluslararası Observatory Magna Charta Universitatum Sözleşmesi’ne katılmak üzere, 17-18 Eylül 2018 tarihlerinde İspanya’nın Salamanca şehrinde temsil edilecek.
DAÜ Uluslararası Magna Charta sözleşmesi’ne katılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 86 ülkeden 816 üniversitenin imzaladığı uluslararası Observatory Magna Charta Universitatum Sözleşmesi’ne katılmak üzere, 17-18 Eylül 2018 tarihlerinde İspanya’nın Salamanca şehrinde temsil edilecek. Akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ilkelerini benimseyen belgeyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’den toplam 33 üniversite imzalamış bulunuyor. Salamanca Üniversitesi’nin 800’üncü yaşını kutlayacağı tarihlere denk gelen toplantıda, aynı zamanda 30. yılını dolduracak olan Observatory Magna Charta Universitatum Sözleşmesi’ne, İspanya Kralı Felipe VI ile İspanya Kraliçesi Letizia nezdinde, cübbe giyme töreni ile DAÜ adına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam imza atacak. Söz konusu törene DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Boysan Boyra da katılacak.

 

DAÜ Seremoni ile Kabul Edilecek

Etkinlik programı kapsamında, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da Salamanca Üniversitesi Paraninfo Tarihi Binası’nda Salamanca Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ricardo Rivero Ortega ile Magna Charta Observatory Başkanı Sijbolt Noorda açılış konuşmalarını gerçekleştirecek. Ardından Magna Charta Observatory’nin yıllık raporu katılımcılara sunulacak. Etkinlik, öğleden sonra çeşitli atölye çalışmaları ile devam edecek. Etkinliğin ikinci gününde ise Salamanca Belediye Başkanı Alfonso Fernandez Manueco tarafından bir resepsiyon verilecek. Ardından katılımcı üniversitelerin şehirde yürüyüşü ve 31. Yıl Kutlamaları başlayacak. Etkinlik saat 19:00’da RTVE Korosu ile Amancio Prada’nın gitar konserleri ile sona erecek. DAÜ, geçtiğimiz yıl İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen toplantıya katılmış ve sözleşmeye dahil olmak için ilgili işlemleri başlatmıştı.

 

Magna Charta Universitatum Nedir?

Magna Charta Universitatum, 18 Eylül 1988'de Bologna Üniversitesi'nin 900. kuruluş yıldönümünde 388 rektör ve üniversitelerin başkanları tarafından Avrupa ve ötesinde imzalanan bir belgedir. Söz konusu belge üniversitelerin iyi idare edilmesi ve kendini anlaması için bir rehber olarak akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ilkelerini içermektedir. Küresel ölçekte uygulanabilirliği olan söz konusu belgeyi bugüne kadar 86 farklı ülkeden 816 üniversite imzalamıştır. Üniversitelerin toplumların gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğunu benimseyen ve toplumları daha iyi hale getirmenin yollarını arayan Magna Charta Universitatum, sözleşmeye imza atan üniversitelerin vizyonlarını ve stratejilerini en iyi hale getirmeyi amaçlıyor.

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