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DAÜ ve 7Cbasalia Global AG Arasında Önemli İş Birliği: İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Alanlarında Büyük Adım

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DAÜ, 7Cbasalia Global AG ile imzaladığı protokolle "sıfır atık ve sıfır emisyona sahip yeşil ve döngüsel üniversite" olma yolunda önemli bir adım attı.
DAÜ ve 7Cbasalia Global AG Arasında Önemli İş Birliği: İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Alanlarında Büyük Adım

DAÜ’DEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE VE ENERJİ KONULARINDA ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iklim değişikliği, atık/çevre, enerji, su, emisyon, toprak ve malzeme sorunları ile mücadelede önemli bir adım atarak bu alanda uzman olan Döngüsel Basalia Teknolojisi’nin sahibi İsviçre Merkezli 7Cbasalia Global AG ile iş birliği protokolü imzaladı. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile 7Cbasalia Global AG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Başal imza koydu. Söz konusu imza törenine DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, 7Cbasalia Global IT Strateji Danışmanı Cüneyt Çerkez, Türkiye’nin tanınan sinema oyuncularından ve 7Cbasalia Global AG Sanat Danışmanı Çetin Altay ile DAÜ Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek katıldı.

 

Söz konusu protokol ile DAÜ’yü dünyanın ilk “sıfır atık ve sıfır emisyona sahip yeşil ve döngüsel üniversitesi” haline dönüştürmek amaçlanıyor. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli konuları olan “Döngüsel Teknoloji ve Döngüsel Ekonomi” alanlarında akademik iş birlikleri yapmak ve DAÜ’yü bu çalışma alanlarında hem Kıbrıs adası genelinde hem de dünyada önemli bir global adres haline getirmek hedefleniyor. Protokol kapsamında DAÜ ve bölgedeki atıkların enerji, su, emisyon, toprak islahı, yeni nesil malzemeler gibi çevreye faydalı / yüksek katma değerli çıktılara dönüştürülmesi için de çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda KKTC’de yüksek katma değerli, iklim değişikliğine adapte yeni nesil malzemelerin üretilmesini sağlamak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırıldığı gerçek sürdürülebilir bir ekonomik model olan “Döngüsel Ekonomik Sistem”in KKTC’de oluşmasına katkı sağlamak da protokolün amaçları arasında yer alıyor.

 

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç DAÜ’de bugün döngüsel bir anlayışın yeni bir boyutunu ifade etmek adına bir araya gelindiğini ifade ederek, yeşil bir üniversite olmanın ilk adımını attıklarını vurguladı. DAÜ’nün topluma karşı sorumluluğu çerçevesinde sıfır atık konusunda adımlar atması gerektiğine inandığını kaydeden Prof. Dr. Kılıç, bugün atılacak olan adım ile bu alanda yapılacak çalışmaların artacağını bildirdi. Sıfır atık konusunun dünyada en çok gündem olan konular arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Kılıç, dünyada kaynakların hızla tükendiğini ve bu kaynakların yeniden kullanıma sunulmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, protokolün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürleri ileterek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

 

7Cbasalia Global AG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Başal gerçekleştirdiği konuşmasında dünya kaynaklarının hızla tükendiğini aktararak, adımların doğru atılması gerektiğinin altını çizdi. KKTC’nin döngüsel kavramın başlayabileceği en iyi noktalardan birisi olduğunu aktaran Başal, iş birliği protokolü kapsamında DAÜ’nün akademik desteği ile KKTC’nin yeşil ada olmasına öncülük edebileceğini vurguladı. DAÜ’ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Başal, iş birliği protokolünün herkese hayırlı olmasını temenni etti.

 

Prof. Dr. Karatepe konunun Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin en önemlilerinden biri olduğunu belirterek, DAÜ’nün dünya genelindeki sıralamalarda da bu alanda yaptıklarının değerlendirildiğini ve bu bağlamda dünya üniversiteleri arasında yer aldığının altını çizdi. Prof. Dr. Karatepe protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

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