DAÜ VE ANKARA TEKNOKENT ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), Gazimağusa Teknopark ve Ankara Teknokent arasında üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, girişimcilik ve inovasyonu desteklemek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’DE, ANKARA TEKNOKENT İLE GAZİMAĞUSA TEKNOPARK ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Ankara Teknokent ve Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Gazimağusa Teknopark arasında iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu iş birliği protokolüne Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi adına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Fener imza koydu.

İş birliği imza töreninde Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, Ankara Teknokent Yönetim Kurulu üyeleri ile Gazimağusa Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

konusu iş birliği protokolü ile Ankara Teknokent ile Gazimağusa Teknopark arasında üniversite sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetleri, eşleştirme, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artmasını sağlamak amaçlanıyor.

İş birliği imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç herkese hoş geldiniz diyerek Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Ankara Teknokent ile yapılacak olan iş birliğinden mutlu olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, iki kurum arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak çalışmaların yapılması ve inovasyonun geliştirilmesinin DAÜ’nün koyduğu hedefler ile örtüştüğünü belirterek, yönetim olarak teknoparkın geliştirilmesini amaçladıklarını vurguladı. İş birliği protokolünün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni eden Prof. Dr. Kılıç, kurumların gelişmesinde teknoparkların önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Fener gerçekleştirdiği konuşmasında misafirperverliğinden dolayı DAÜ’ye teşekkürlerini ileterek, çok güzel bir iş birliğinin ilk adımının bugün atıldığına dikkat çekti. Ankara Teknokent olarak her türlü desteğe hazır olduklarının altını çizen Prof. Dr. Fener, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninin ardından Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Fener’e Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulunurken, Prof. Dr. Fener tarafından Pof. Dr. Kılıç’a Teknokent’e özgü hediye takdim edildi.