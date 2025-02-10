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DAÜ VE AÖA’DAN KKTC’DE BİR İLK: ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

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Sınıf Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başladı!
DAÜ VE AÖA’DAN KKTC’DE BİR İLK: ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ’NDEN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) arasında tahsis edilen lisansüstü iş birliği protokolü uyarınca “Sınıf Eğitimi” alanında ortak tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulüne başlandı. Ülkenin en güzide ve en köklü eğitim kurumları arasında yapılan bu anlaşma, öğretmen eğitiminin kalitesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

 

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı olan ve eğitim dilinin Türkçe olduğu söz konusu programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler başvurabiliyor. 7 ders, seminer ve bir tezden oluşan yüksek lisans programında dersler Lefkoşa’da bulunan Atatürk Öğretmen Akademisi Binası’nda gerçekleşecek.

 

Söz konusu yüksek lisans programı, ilköğretim alanında ihtiyaç duyulan uzman kişilerin yetişmesini sağlamayı hedefliyor. Öğrenciye mesleki ve akademik konularda derin bilgi kazandırıp, öğrencinin, alanda araştırma yapılabilmesi için gerekli donanıma sahip olmasını sağlamayı hedefleyen program, akademik kariyer yapmak isteyen, bu alanda yenilikleri öğrenme arzusunda olan, temel eğitim alanında araştırma yaparak alana katkı vermek isteyen ilgi alan mezunları veya sınıf öğretmenliği veya öğretmen yetiştiren bir bölümden mezun olan bireyler için uygun bir lisansüstü eğitim alanı oluşturuyor.

 

Lisansüstü eğitimin işlevlerinden biri, bireylerin yaşam boyu öğrenme ve mesleki anlamda uzmanlaşma gereksinimlerini karşılamak olup, diğer işlevleri de bilim / sanat üretmek, yaymak, toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmek ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitimini Sınıf Eğitimi alanında sürdürmek isteyenler, yapacakları araştırmalarla temel eğitiminin gelişmesine katkıda bulunacaklar. Temel Eğitim alanına katkıda bulunmak isteyen sınıf öğretmenleri ile, bu alanda kendisini geliştirmek isteyenler ortak Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın açılması ile bu çalışmaları gerçekleştirebilecek akademik bir alan bulup, alan hakkında derin bilgi sahibi olarak ileri düzey beceriler kazanmak için titiz bir akademik ortamda çalışabilecekler.

 

KKTC’de İlk Yüksek Lisans Programı

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, söz konusu programın KKTC eğitim sisteminin ve öğretmen yetiştirme düzeninin gelişmesi için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, DAÜ ve AÖA’nın bu tür iş birlikleri içinde olmasının eğitimde uluslararası alandaki prestij ve marka değerinin gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Pehlivan, söz konusu iş birliğinin KKTC’de ilk olduğu gibi, Sınıf Eğitimi alanında da KKTC’deki ilk yüksek lisans programı olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Pehlivan KKTC’de temel eğitim kademesinde yaşanan sorunlar ile başa çıkabilmek için uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, KKTC’de “Sınıf Eğitimi” konusunda yaşanan uzman sıkıntısının giderilmesinde “Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı”nın açılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

 

“DAÜ İlklere İmza Atmaya Devam Ediyor”
 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç söz konusu programın açılmasına yönelik yapmış olduğu açıklamada; “DAÜ ilklere imza atmaya devam ediyor. KKTC’de bir ilk olarak “Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı”na öğrenci kabul edecek olmaktan dolayı mutluyuz. Ülkemizin eğitim sistemine DAÜ olarak katkı yapmak bizler açısından önemli bir misyondur. AÖA ile yapmış olduğumuz bu iş birliği buna bir örnektir. Bu tür önemli iş birlikleri çerçevesinde yeni programlar açmaya devam edeceğiz. Katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Başvurular Çevrim İçi Olacak

Sınıf öğretmenliği veya öğretmen yetiştiren bir bölümden mezun olan KKTC vatandaşı adaylardan 2024 – 25 Akademik Yılı Bahar Dönemi için başvuru kabul edilmektedir.

 

Program ile ilgili detaylı bilgiye (0392) 630 40 44 numaralı telefondan, başvurular ile ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi sayfası olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.

 

 

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