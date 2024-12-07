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DAÜ VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARASINDA AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ

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Eğitimde Yeni Ufuklara Yelken Açacak İş Birliği Anlaşması
DAÜ VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARASINDA AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ

DAÜ İLE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARASINDA MUTABAKAT ANLAŞMASI İMZALANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Hacettepe Üniversitesi arasında ilişkileri geliştirme, güçlendirme ve teşvik etmeyi amaçlayan Akademik İş Birliği Mutabakat Anlaşması imzalandı. 6 Aralık 2024 Cuma günü, saat 14:00’te, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen İmza Töreni’nde Mutabakat Anlaşması’na DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran imza koydu. Söz konusu törende DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Sadioğlu, DAÜ Rektörlük Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç ve Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel de hazır bulundu.

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran İmza Töreni’nde gerçekleştirdiği konuşmasında sıcak ev sahipliği için DAÜ’ye teşekkür ederek, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzide üniversitesi olduğunu ve faaliyetlerini gıpta ile izlediklerini vurguladı. Prof. Dr. Güran; “Hacettepe Üniversitesi olarak DAÜ ile temasımızı, ilişkilerimizi güçlendirmek, iş birliğimizi artırmak arzusundayız. İnşallah bu adım zaman içerisinde çok daha güzel işlere vesile olabilecek bir ilk adım olur. Ben tekrar nazik kabulleri ve ev sahipliği için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise “Sizleri burada görmekten duyduğumuz mutluğu ifade etmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumlarından bir tanesi. DAÜ de KKTC’nin yasa ile kurulan tek devlet üniversitesi. Dolayısıyla bu iki kurumun birarada iş birliğine girmesi yeni ufuklara yelken açmamızı sağlayack. Bu ilk adımı çok önemsiyorum ve bu ilk adımla yeni hedefler koyarak ilerleyeceğiz. Bizler sizlerle yakın kurumsal iş birliği içerisinde olmaktan dolayı Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak büyük bir heyecan ve gurur duymaktayız. Atılacak olan bu imzanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

 

 

Protokolün ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Güran’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi. Prof. Dr. Güran tarafından ise Prof. Dr. Kılıç’a hediye takdiminde bulunuldu.

 

Söz konusu Akademik İş Birliği Mutabakat Anlaşması kapsamında akademik ve idari personel değişimini içeren ortak araştırma çalışmalarını teşvik etmek, öğrenci değişim programları ve/veya çift diploma olanağı sağlayan programlar geliştirmek, yaşam boyu öğrenme hizmetleri kapsamında ortak sertifika ve mikro yeterlilik programları geliştirmek, yayımlama ve/veya kültürel aktiviteler için iş birliği yapmak, konferans, seminer, sempozyum, kongre vb. ortak akademik ve bilimsel faaliyetler düzenlemek amaçlanıyor.

 

Öte yandan Mutabakat Anlaşması İmza Töreni ardından Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk’i de makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

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