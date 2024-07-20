DAÜ ve İskele Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

DAÜ İLE İSKELE BELEDİYESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İskele Belediyesi arasında, belediyenin genel hizmet alanları için DAÜ öğrencilerine sunulacak yarı zamanlı iş imkanları, staj imkanları ve her iki kuruma fayda sağlayacak sosyal kültürel etkinliklerde karşılıklı destek olunması ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokolün imza töreni, 18 Temmuz 2024 Perşembe günü, saat 14:30’da, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleşti. İş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imza koydu. Törene; DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Spor İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Aydın Kayol, Spor İşleri Müdürlüğü personeli ile İskele Belediyesi Avukatı Fatoş Emirhan Yenigün katıldı.

Söz konusu protokol kapsamında DAÜ Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile Proje İşleri Birimi vasıtası ile İskele Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu durumlarda plan veya projelerde destek sağlanacaktır. Protokol doğrultusunda İskele Belediyesi personeline hizmet içi seminerler düzenlenmesi ile İskele Belediyesi personeli ve çocuklarının lisans ve ön lisans programlarına kayıt yapması durumunda %.15, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yapması durumunda ise %30’a kadar indirim imkanı sağlanacağı konusunda mutabakata varıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç DAÜ’nün topluma hizmete verdiği önem kapsamında İskele Belediyesi ile iş birliğini geliştirmek adına bir araya gelindiğini belirterek, hem öğrencilere sağlanacak iş olanakları açısından hem de yapılacak olan etkinlikler açısından ikili ilişkilerin geliştirilmesinde iş birliğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. İskele Belediyesi’nin ülkenin en güzide belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, yapılan başarılı çalışmaları takip ettiklerini ve DAÜ olarak da katkı vermeye her zaman hazır olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, önümüzdeki günlerde İskele Belediyesi sınırları içerisinde DAÜ’ye ait bir tanıtım ofisinin açılması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Protokolün Üniversite ile toplum arasındaki iş birliğinin gelişmesinde öncü rol oynayacağına inandığını dile getiren Prof. Dr. Kılıç, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni etti.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu gerçekleştirdiği konuşmasında yıllar önce öğrenci olduğu okulda bugün protokol imzalamak için bulunmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, DAÜ ile iş birliği içerisinde olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizdi. DAÜ’nün tüm ülkenin üniversitesi olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, zaman zaman DAÜ’nün bir bölümünün İskele’de açılması konusunda çaba gösterdiklerini ve bu doğrultuda da adımlar atılacağına inancının tam olduğunu belirtti. Sadıkoğlu protokolün hayırlı olmasını temenni etti. Protokol töreninin ardından Prof. Dr. Kılıç, Sadıkoğlu’na Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulundu.