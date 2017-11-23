DAÜ ve Marmara Üniversitesi ortak tıp programında öğrenim gören öğrenciler bir araya geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı’nda öğrenim gören 4, 5 ve 6. sınıf Tıp öğrencileri İstanbul’da düzenlenen resepsiyon ile bir araya geldi.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde Faz 1 olarak adlandırılan ilk 3 yıllık eğitimlerini tamamlayıp Marmara Üniversitesi’nde Faz 2 eğitimlerine devam eden 4, 5, ve 6. sınıf öğrencileri için düzenlenen söz konusu geceye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu, Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı katılırken, Marmara Üniversitesi’nden de Üniversite Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Şehirli, Tıp Fakültesi 5. Yıl Koordinatörü Prof. Dr. Tunç Öneş ve Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan ile Diş Hekimliği Fakületesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Korkut Ulucan katıldı.

DAÜ İstanbul Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürosu’nun büyük katkı koyduğu ve Kadıköy Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen geceye katılan toplam 49 öğrenci çok neşeli ve heyecanlı bir atmosfere tanıklık etti. Söz konusu gecede her iki üniversitenin rektörleri konuşma yaparak 6 yıldır sürdürülen ortak tıp eğitimi programının çok verimli bir şekilde devam ettiğini vurguladılar.

DAÜ – Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı’nda Faz 2’de İstanbul’da öğrenim gören 71 öğrenciden 22’sinin Marmara Üniversitesi genelinde şeref ve yüksek şeref akademik başarıya sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Osam ve Prof. Dr. Arat tüm öğrencilerin gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Söz konusu konuşmada Prof. Dr. Osam, “Öğrencilerin, günlük ortalama on bin hasta sirkülasyonu bulunan Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde Faz 2 eğitimlerini sürdürebiliyor olmaları hem öğrenciler hem de DAÜ olarak bizleri mutlu etmektedir.” ifadelerini kullandı. Düzenlenen gecede bu yıl 6. sınıf olan öğrencilerin 2018 yılı Haziran ayında mezuniyet törenleri ile ilgili heyecanları da paylaşıldı.