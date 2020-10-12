  • BIST 1.176
  • Altın 487,951
  • Dolar 7,8827
  • Euro 9,3076
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABakan Pilli:7 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

DAÜ Ve Roehampton Üniversitesi İş Birliği Yaptı

» »
DAÜ Ve Roehampton Üniversitesi İş Birliğinde Psikolojik Sağlığa Yönelik Müdahale Programı, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uyarlandı
DAÜ Ve Roehampton Üniversitesi İş Birliği Yaptı

“Super Skills for Life (SSL)” adlı psikolojik sağlığa yönelik müdahale programı, “Preventing mental health problems among university students” (Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlık Problemlerinin Önlenmesi) konulu araştırma projesi kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Birleşik Krallık’tan Roehampton Üniversitesi iş birliği ile “Super Skills for Life – Young Adult version (SSL-YA)” adı altında 18 - 30 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine yönelik uyarlandı.

workbook.png

Araştırma, Ocak - Temmuz 2020 tarihlerinde Roehampton Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’ne bağlı Centre for Applied Research and Assessment in Child and Adolescent Wellbeing (CARACAW) adlı araştırma merkezinde, DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden (PDRAM)  Psk. Dr. Fatoş Özeylem, Roehampton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cecilia Essau ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Virginia Tech Üniversitesi’nden Prof. Dr. Thomas Ollendick tarafından yürütüldü.

 

Super Skills for Life (SSL), Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğu geniş bir global araştırma/uygulama ağına sahip olup çocuk versiyonu (6-11 yaş) ve ergen versiyonu (12-18 yaş), 18 farklı ülke ve 20 farklı araştırma merkezinde uygulanmaktadır. Programın üniversite öğrencilerine yönelik ilk uyarlama çalışması, DAÜ ve Roehampton Üniversitesi iş birliğiyle yapıldı. DAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen bu global araştırma/uygulama ağında yer almış oldu.

 

Psk. Dr. Fatoş Özeylem, Super Skills for Life (SSL) programının bir çalışma kitabı ve bir el kitabı olmak üzere iki kaynakla eş zamanlı uygulandığını ve Üniversite Yaşamına Geçiş, Dayanıklı Olmak, Sağlıklı Yaşam, Özsaygı, Duygular ve Düşünceler, Düşünceler-Duygular-Davranış, İlişkiler ve Sosyal Beceriler, Problem Çözme Adımları, Umutlu & Hedef-Odaklı bir Gelecek olmak üzere 9 ayrı bölümden oluştuğunu ve en az 5, en çok 9 haftalık bir program olarak uygulanabileceğini belirtti. Psk. Dr. Özeylem, SSL programının üniversite öğrencilerine yönelik uyarlama çalışmasını takiben programın, Yaşam için Süper Beceriler – Genç Yetişkin Versiyon adı altında Türkçe’ye çeviri çalışmalarının da tamamlanmış olduğunu ve programın üniversite öğrencilerinde özellikle üniversite yaşamına uyum sağlama ve üniversite yaşamı süresince karşılaşılabilecek yeni durumlar veya zorlu yaşam olaylarının yaratabileceği kaygı, depresyon, stres gibi duygusal güçlüklerle sağlıklı baş etme  becerilerini kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Detaylı bilgiyewww.superskillsforlife.cominternet adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ta ilk Google Geliştirici öğrenci kulübü DAÜ'de kuruluyor09 Ekim 2020 Cuma 14:17
  • DAÜ KKTC Üniversiteleri Arasında Yerleşen Öğrenci Sayısını Her Açıdan En Fazla Arttıran Üniversite Oldu09 Ekim 2020 Cuma 10:15
  • DAÜ'den çalışanlar için Türkçe Yüksek Lisans Programı08 Ekim 2020 Perşembe 15:06
  • Ersan Dağlı'dan DAÜ'ye ziyaret06 Ekim 2020 Salı 16:18
  • DAÜ, emekliye ayrılan personelini onurlandırdı05 Ekim 2020 Pazartesi 16:48
  • DAÜ İletişim Fakültesi, Oza Kahveyi ziyaret etti03 Ekim 2020 Cumartesi 14:45
  • DAÜ'ye yerleşen öğrenci sayısında geçen yıla göre %27 artış02 Ekim 2020 Cuma 19:11
  • DAÜ,KTİMB ile sektöre nitelikli ara eleman yetiştirecek02 Ekim 2020 Cuma 15:44
  • DAÜ'de İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı açıldı02 Ekim 2020 Cuma 15:06
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Covıd-19 Belirtilerine İlişkin Açıklama01 Ekim 2020 Perşembe 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti