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DAÜ ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Kuzey Kıbrıs’taki çocukların eğitimi ve toplumsal sorumluluk projelerinde iş birliği yapmak amacıyla DAÜ ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında protokol imzalandı.
DAÜ ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı İş Birliği Protokolü İmzaladı

DAÜ VE TANGÜL ÜNAL ÇAĞINER ÇOCUKLARA YARDIM VAKFI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çocukların eğitimine katkı sağlamak ve toplumsal sorumluluk projelerinde iş birliği yapmak amacıyla bir protokol imzalandı. Acapulco Resort Otel’de gerçekleştirilen törenle birlikte imzalanan protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Vakıf Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu imza koydu. Protokol İmza Töreni’nde, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ve DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da hazır bulundu.

 

Protokol İmza Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Kavuklu, vakfın kuruluş hikâyesi, amaçları ve çalışmalarından bahsetti. Dr. Kavuklu, vakfın daha kurumsal ve topluma yararlı projeler gerçekleştirebilmesi noktasında DAÜ gibi değerli bir kurumla iş birliği yapmanın ve bu bağlamda bilimden destek almanın önemini vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının üniversitelerden daha fazla yararlanması gerektiğini belirten Dr. Kavuklu, DAÜ ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında imzalanan protokolden dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, bilimin ışığında çok daha başarılı projelere imza atacaklarına inandıklarını dile getirdi.

 

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise DAÜ’nün ilim üretme ve araştırma yapma görevlerinin yanı sıra sosyal anlamda da toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir kurum olduğunu dile getirdi. Toplumsal projelerin ülkeler için önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın ülkede toplumsal gelişime sağladığı katkılardan da bahsederek, imzalanan protokole duyduğu heyecanı dile getirdi. İki kurumun toplumsal sorumluluk kapsamında bir araya gelerek projeler gerçekleştirmesinin oldukça değerli olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu

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