DAÜ, VIII. Uluslararası Diyalektoloji ve Jeolingüistik Kongresi kitabını araştırmacılarla buluşturdu

14 – 18 Eylül 2015 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından gerçekleştirilen VIII. Uluslararası Diyalektoloji ve Jeolengüiistik Kongresi’nin bildirileri yayımlandı.

Bildiri kitabında; değişkeler, dilbilimi ve dil coğrafyası araştırmalarında yeni yöntem ve yaklaşımlar, ağız bilimi alanında yöntem ve teknikler, ağız bilimi çalışmalarında istatistik, ağız sözlükleri ve atlasları, ölçünlü dil ile ağızlar arasındaki ilişkiler, azınlık dilleri vb. alanları içeren bildiriler yer almaktadır. Kongreye on yedi farklı ülkeden 82 araştırmacı katılmış, bunların arasından hakem kurulundan geçirilerek seçilmiş 20 bildiri kitapta yer bulabilmiştir.

Kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Vügar Sultanzade, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Prof. Dr. Astrid Van Nahl üstlenmiştir. Kitapta Japonya, Avusturya, Türkiye, Litvanya, Almanya, İspanya, Letonya gibi ülkelerden araştırmacıların lehçe bilimi konusundaki araştırmaları bulunmaktadır. Bunların arasında Chitsuko Fukushima’nın Japon diyalektlerinde fiil çekimlerinin yeniden sınıflandırılması, Genovaite Kaciuskiene’nin Litvanya diyalektlerinin okul kitaplarında nasıl işlendiği ile ilgili çalışmaları ilgi çekici niteliktedir. Ayrıca Prof. Dr. Nurettin Demir’in “Aliefendi, Ankara, Tsengel ve Çuvaşistan Örneğinde Yirmi Birinci Yüzyılda Ağızlar” ve Anna Stafecka’nın “21. Yüzyılda Letonya Ağızlarında Genel Eğilimler” adlı çalışmaları, 21. yüzyılda ağızların konumu ile ilgili dikkate değer bilgiler vermektedir. Maria Pilar Perea’nın 20. yüzyıl Katalan ağız sözlükleri ve Alexande Mankov’un Gammmalsvenskby diyalekti üzerine çalışmaları da lehçebilim alanına katkı koyacak niteliktedir.

Kitapta sadece yurtdışı ile ilgili çalışmalar yer almamaktadır. Türkiye Türkçesi ağızları ve Kıbrıs Türk ağzını konu alan çalışmalara da kitapta yer verilmiştir. Kıbrıs Türk ağzı ile Türkiye Türkçesi ağızlarında hayır dua ve bedduaların karşılaştırmasını konu alan çalışma bunlara örnek gösterilebilir.