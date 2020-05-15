DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal özcenk'in basın açıklaması

Bu bildiriyi, son zamanlarda bazı yayın kuruluşlarımızda çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) ile ilgili haberler nedeniyle yazma gereğini duydum. Amacım kesinlikle polemik
yaratmak değil, kamuoyunun doğruları bilmesini sağlamaktır.
Doğu Akdeniz Üniversitesi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’nin öz kuruluşudur ve
ekonomimizin en önde gelen girdi kaynaklarından biri olan yüksek öğretimimizin de
lokomotifidir. Vakıf Yöneticiler Kurulumuz (VYK) da bu bilinçle görev yapmaktadır. VYK
başkanı ve tüm üyeleri, bu güzide kurumun, toplumumuza ait olduğunun bilinci ile korunması
ve daha ileriye taşınması için çalışmaktadır.
Bilindiği üzere, 20 Şubat 2020’de DAÜ rektörü ve ekibinin istifası sonrasında toplanan DAÜ
senatosu Prof. Dr. Hasan Demirel’i rektör vekili olarak belirlemiş ve VYK onayına
sunmuştur. VYK, senato tarafından yapılan öneriyi değerlendirmiş ve Sn. Prof. Dr. Hasan
Demirel’i rektör vekili olarak görevlendirmiştir. Ardından DAÜ senatosu yeni rektörün
belirlenmesi için Rektör Adayı Saptama Komisyonu’nu (RASK) oluşturmuştur. Gelinen
noktada, boşalan rektör mevkii için DAÜ KURULUŞ YASASI’nın öngördüğü çerçevede
süreç başlamıştır. Elbette Microsoft veya Volkswagen CEO’su personelin sandık kurması ile
belirlenmiyor. Bu şirketlerin mal sahiplerinin inisiyatifi ile belirleniyor. Ancak DAÜ, bu iki
şirket gibi değil 1986 da çıkarılan “KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ
ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI’nın emrettiği kurallar ile yönetilmekte ve rektörü de
bu kurallar uyarınca belirlenmektedir. Yasa rektörü önerme yetkisini üniversite senatosuna
vermektedir. Gelişen demokratik teamüller gereği de yıllardır senato, yeni rektör adayını
eğilim yoklamasına göre belirleyip VYK’ya önermektedir. Yıllardır bu demokratik teamüller
herkes tarafından benimsenmiş ve bu uygulama da devam etmektedir.
Rektörlük mevkii için başvuru yapan adaylar arasından, birbirinden değerli 6 profesör,
yapılacak eğilim yoklaması sürecine katılabilme şansı yakalamıştır. Biz VYK olarak tüm
adaylara başarılar diler ve sonunda kazananın DAÜ olacağına olan inancımızı belirtmek
isteriz.
Eğilim yoklamasının sandık kurularak (yüz yüze) yapılması konusunda tüm paydaşlar
hemfikirdir. Bu noktada gerek ülkede olmayan gerekse sağlık vb. sebeplerden yüz yüze
oylamaya katılma şansı olmayan personelimize da elektronik ortamda oy verme konusunda
gerekli imkanlar sağlanacaktır. Bu sayede tüm personelimizin iradesinin eğilim yoklamasına
yansıtılması sağlanacaktır.
Vakıf Yöneticiler Kurulu, kurumların kalıcı, şahısların geçici olduğunun farkındalığı
içerisinde, topluma ait olan DAÜ’yü yönetmek için buraya memur olarak atandıklarının
bilinci ile her yönden kurumun daha da ileriye gitmesi için çalışmaktadır. Bu yıl Pandemi ilan
edilen Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan ve daha da yaşanacak olan ekonomik
sıkıntılardan Üniversitelerimizin de nasibini alacağı bir gerçektir. Bu krizi en hafif hasarla
atlatmak için Tüm paydaşlar olarak gerekli irade ortaya konacaktır. Bundan kimsenin şüphesi
olmasın. Burada sayın basın mensuplarımıza da büyük görev düşmektedir. “Siz malı değil,
mal sizi yönetiyor”, “Aptal saptal işler yapıyorsunuz” gibi söylemler hem değerli bir basın
mensubunun kalemine yakışmaz, hem de nezaket kurallarına uymaz. Son zamanlarda gerek
yazılı veya görsel basında gerekse sosyal medyada başta siyasiler olmak üzere yöneticilere
karşı itibarsızlaştırma söylemlerini sıkça izlemekteyiz? Birbirimizi itibarsızlaştırmak
sorunlarımızı çözmez. Elbette tartışma olacak ve tartıştıkça en doğruyu bulacağız. Ama bu
itibarsızlaştırma faaliyetleri ile hiçbir yere varamayız. Kapımız herkese açıktır ve şeffaflık en
önemli prensibimizdir. İsteyen basın mensubumuz da istediği bilgiyi aracı koymadan bizden
alabilir. Temmuz 2019 tarihinden beridir ben ve Vakıf Yöneticiler Kurulundaki diğer
arkadaşlarım Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’na aykırı hareket etmeden,
yönetmek için memur olarak atandığımız toplumumuzun bu güzide kurumunu korumak ve
daha ileriye taşımak için çalışmaktayız. Tüm çalışma arkadaşlarım üstün bir sorumluluk
anlayışı ve bilinciyle görev yapmaktadır.
Covid-19 sonrası, oluşacak olan ekonomik sorunlar tsunamisi döneminde, tüm toplum olarak
birlik ve beraberlik içerisinde olursak daha güçlü olur ve bu sorunların üstesinden daha kolay
geliriz. Hepimize pandemisiz ve birlik-beraberlik içerisinde olacağımız bir gelecek dilerim.
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