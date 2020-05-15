DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal özcenk'in basın açıklaması

Bu bildiriyi, son zamanlarda bazı yayın kuruluşlarımızda çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi

(DAÜ) ile ilgili haberler nedeniyle yazma gereğini duydum. Amacım kesinlikle polemik

yaratmak değil, kamuoyunun doğruları bilmesini sağlamaktır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’nin öz kuruluşudur ve

ekonomimizin en önde gelen girdi kaynaklarından biri olan yüksek öğretimimizin de

lokomotifidir. Vakıf Yöneticiler Kurulumuz (VYK) da bu bilinçle görev yapmaktadır. VYK

başkanı ve tüm üyeleri, bu güzide kurumun, toplumumuza ait olduğunun bilinci ile korunması

ve daha ileriye taşınması için çalışmaktadır.

Bilindiği üzere, 20 Şubat 2020’de DAÜ rektörü ve ekibinin istifası sonrasında toplanan DAÜ

senatosu Prof. Dr. Hasan Demirel’i rektör vekili olarak belirlemiş ve VYK onayına

sunmuştur. VYK, senato tarafından yapılan öneriyi değerlendirmiş ve Sn. Prof. Dr. Hasan

Demirel’i rektör vekili olarak görevlendirmiştir. Ardından DAÜ senatosu yeni rektörün

belirlenmesi için Rektör Adayı Saptama Komisyonu’nu (RASK) oluşturmuştur. Gelinen

noktada, boşalan rektör mevkii için DAÜ KURULUŞ YASASI’nın öngördüğü çerçevede

süreç başlamıştır. Elbette Microsoft veya Volkswagen CEO’su personelin sandık kurması ile

belirlenmiyor. Bu şirketlerin mal sahiplerinin inisiyatifi ile belirleniyor. Ancak DAÜ, bu iki

şirket gibi değil 1986 da çıkarılan “KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ

ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI’nın emrettiği kurallar ile yönetilmekte ve rektörü de

bu kurallar uyarınca belirlenmektedir. Yasa rektörü önerme yetkisini üniversite senatosuna

vermektedir. Gelişen demokratik teamüller gereği de yıllardır senato, yeni rektör adayını

eğilim yoklamasına göre belirleyip VYK’ya önermektedir. Yıllardır bu demokratik teamüller

herkes tarafından benimsenmiş ve bu uygulama da devam etmektedir.

Rektörlük mevkii için başvuru yapan adaylar arasından, birbirinden değerli 6 profesör,

yapılacak eğilim yoklaması sürecine katılabilme şansı yakalamıştır. Biz VYK olarak tüm

adaylara başarılar diler ve sonunda kazananın DAÜ olacağına olan inancımızı belirtmek

isteriz.

Eğilim yoklamasının sandık kurularak (yüz yüze) yapılması konusunda tüm paydaşlar

hemfikirdir. Bu noktada gerek ülkede olmayan gerekse sağlık vb. sebeplerden yüz yüze

oylamaya katılma şansı olmayan personelimize da elektronik ortamda oy verme konusunda

gerekli imkanlar sağlanacaktır. Bu sayede tüm personelimizin iradesinin eğilim yoklamasına

yansıtılması sağlanacaktır.

Vakıf Yöneticiler Kurulu, kurumların kalıcı, şahısların geçici olduğunun farkındalığı

içerisinde, topluma ait olan DAÜ’yü yönetmek için buraya memur olarak atandıklarının

bilinci ile her yönden kurumun daha da ileriye gitmesi için çalışmaktadır. Bu yıl Pandemi ilan

edilen Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan ve daha da yaşanacak olan ekonomik

sıkıntılardan Üniversitelerimizin de nasibini alacağı bir gerçektir. Bu krizi en hafif hasarla

atlatmak için Tüm paydaşlar olarak gerekli irade ortaya konacaktır. Bundan kimsenin şüphesi

olmasın. Burada sayın basın mensuplarımıza da büyük görev düşmektedir. “Siz malı değil,

mal sizi yönetiyor”, “Aptal saptal işler yapıyorsunuz” gibi söylemler hem değerli bir basın

mensubunun kalemine yakışmaz, hem de nezaket kurallarına uymaz. Son zamanlarda gerek

yazılı veya görsel basında gerekse sosyal medyada başta siyasiler olmak üzere yöneticilere

karşı itibarsızlaştırma söylemlerini sıkça izlemekteyiz? Birbirimizi itibarsızlaştırmak

sorunlarımızı çözmez. Elbette tartışma olacak ve tartıştıkça en doğruyu bulacağız. Ama bu

itibarsızlaştırma faaliyetleri ile hiçbir yere varamayız. Kapımız herkese açıktır ve şeffaflık en

önemli prensibimizdir. İsteyen basın mensubumuz da istediği bilgiyi aracı koymadan bizden

alabilir. Temmuz 2019 tarihinden beridir ben ve Vakıf Yöneticiler Kurulundaki diğer

arkadaşlarım Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’na aykırı hareket etmeden,

yönetmek için memur olarak atandığımız toplumumuzun bu güzide kurumunu korumak ve

daha ileriye taşımak için çalışmaktayız. Tüm çalışma arkadaşlarım üstün bir sorumluluk

anlayışı ve bilinciyle görev yapmaktadır.

Covid-19 sonrası, oluşacak olan ekonomik sorunlar tsunamisi döneminde, tüm toplum olarak

birlik ve beraberlik içerisinde olursak daha güçlü olur ve bu sorunların üstesinden daha kolay

geliriz. Hepimize pandemisiz ve birlik-beraberlik içerisinde olacağımız bir gelecek dilerim.